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Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на бесплатное обучение

Сегодня 08:00
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img04.rl0.ru

Студентки, ставшие мамами, смогут переходить с платного на бюджетное обучение.

При этом у девушек не должно быть академической задолженности, а также задолженности по оплате обучения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Соответствующий проект приказа вынесен на общественное и экспертное обсуждение, которое продлится до 1 апреля 2017 года.

Сейчас приоритетным правом при переводе с платных форм обучения на бюджетные уже наделены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, лишившиеся в процессе обучения одного или обоих родителей.

Комментарии 1
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Это прямая дискриминация тех, кто тратит свои кровные на контрацепцию и имеет голову на плечах.
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