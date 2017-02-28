Студентки, ставшие мамами, смогут переходить с платного на бюджетное обучение.

При этом у девушек не должно быть академической задолженности, а также задолженности по оплате обучения. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Минобрнауки.

Соответствующий проект приказа вынесен на общественное и экспертное обсуждение, которое продлится до 1 апреля 2017 года.

Сейчас приоритетным правом при переводе с платных форм обучения на бюджетные уже наделены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, лишившиеся в процессе обучения одного или обоих родителей.