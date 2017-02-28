Спиртные напитки могут быть полезны для мозга.

К таким выводам пришли учёные из Лондона. Однако алкоголь полезен лишь в малых дозах. По словам экспертов, лёгкое опьянение оптимизирует функции память: защищает от поступления ложной информации и позволяет воспроизвести мельчайшие детали произошедшего, пишет «МедикФорум».

Исследователи провели эксперименты. Группе из 80 добровольцев показали видео того, как криминальная пара грабила ювелирный магазин. После этого людей разделили на три группы. Участникам двух групп предложили выпить содержащие алкоголь напитки, участники третьей не пили ничего.

В результате выяснилось: именно те добровольцы, которые принимали спиртное, смогли до мельчайших подробностей рассказать об увиденном на записи.