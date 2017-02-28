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Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Учёные заявили о пользе алкоголя для мозга

Сегодня 09:30
1178
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mesalcokuban.ru

Спиртные напитки могут быть полезны для мозга.

К таким выводам пришли учёные из Лондона. Однако алкоголь полезен лишь в малых дозах. По словам экспертов, лёгкое опьянение оптимизирует функции память: защищает от поступления ложной информации и позволяет воспроизвести мельчайшие детали произошедшего, пишет «МедикФорум».

Исследователи провели эксперименты. Группе из 80 добровольцев показали видео того, как криминальная пара грабила ювелирный магазин. После этого людей разделили на три группы. Участникам двух групп предложили выпить содержащие алкоголь напитки, участники третьей не пили ничего.

В результате выяснилось: именно те добровольцы, которые принимали спиртное, смогли до мельчайших подробностей рассказать об увиденном на записи.

Комментарии 6
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Дон Хенаро 38915
29 31
Друзья, сегодня открытие штаба Навального в Кемерово! Давай те пожелаем легкого открытия и удачи нашим товарищам в Кемерово. Чтобы наш губернатор не чинил препятствия и не креативил как в Томске)

Навальный Наш Президент!!!!

И помним про митинг против коррупции

Требуем ответа в Новокузнецке! 13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам. 26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России.

Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь" 26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00

https://vk . com/event142708716
(убираем пробелы перед точкой и после нее)
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Дон Хенаро 38915
11 6
ВГ и имейте совесть,напишите про штаб в Кемерово....хватит боятся и падать в глазах своих читателей.
ВЫ НОВОСТНОЙ РЕСУРС, ТАК БУДЬТЕ ИМ!
В области произойдет крупное политическое событие и мы как Ваши читатели хотим видеть статью об этом событии...будьте журналистами!
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Ф
16 5
Не часто этого чувака Дона плюсую, но сегодня плюсанул!
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1
11 0
Дон Хенаро:
ВГ и имейте совесть,напишите про штаб в Кемерово....хватит боятся и падать в глазах своих читателей.
ВЫ НОВОСТНОЙ РЕСУРС, ТАК БУДЬТЕ ИМ!
В области произойдет крупное политическое событие и мы как Ваши читатели хотим видеть статью об этом событии...будьте журналистами!
вг это рекламное агенство...
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stek
16 8
Подвальный такой же, как и все остальные, поэтому "большой привет - большому баму".......)
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Не надо ля ля
5 14
Не часто этого чувака Дона плюсую, но сегодня плюсанул!
Удивил прямо. Я его вчера в пивнушке прессанул.
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