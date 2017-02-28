Навальный Наш Президент!!!!
И помним про митинг против коррупции
Требуем ответа в Новокузнецке! 13 миллионов человек посмотрели расследование ФБК о коррупционных схемах премьер-министра России Дмитрия Медведева. Это 9% населения страны. Какую же реакцию мы увидели от власти: Медведев забанил Навального в инстаграме. Пресс-секретари Путина и Медведева говорят, что не желают комментировать обвинения уголовника. В любой развитой стране публикация подобной информации привела бы к отставке правительства и многочисленным арестам. 26 марта мы выходим на митинг для того, чтобы потребовать ясных публичных ответов относительно коррупции высших должностных лиц России.
Гайд-парк. Площадь перед кинотеатром "Сибирь" 26 марта в 16:00 — 26 марта в 18:00
https://vk . com/event142708716
(убираем пробелы перед точкой и после нее)