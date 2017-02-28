Кемеровчанин Саша Вилков рассказал о жизни после страшной автоаварии.

Напомним, ДТП произошло в октябре 2013 года в Кемерове. На проспекте Октябрьском «Инфинити» на полном ходу влетела в «Тойоту». В последней находился 14-летний боксёр Саша Вилков и его тренер. Они возвращались с соревнований из города Мыски.

Юный спортсмен получил тяжёлые травмы, несколько дней находился в коме. За его жизнь боролись врачи детской многопрофильной больницы. Пациента выходили, но ногу спасти не удалось.

Мечту о боксе пришлось оставить. Но сейчас, после длительного периода реабилитации, парень вернулся в спорт. Он занимается лёгкой атлетикой в клубе инвалидного спорта «Сибиряк» под руководством заместителя председателя регионального отделения Паралимпийского комитета России Светланы Поповой. Об этом кемеровчанин рассказал в интервью «Вести-Кузбасс».

Он также поделился, что мечтает получить образование и завоевать золотую медаль соревнований по какому-либо виду спорта.