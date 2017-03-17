Вместо финансовых выплат страховая компания отремонтирует автомобиль.

Госдума приняла закон о приоритете натурального возмещения по ОСАГО перед денежной выплатой. Он вступит в силу через 30 дней после публикации и будет действовать только в отношении новых договоров, сообщает РИА Новости.

По новым правилам, страховая компания и сотрудничающая с ней станция техобслуживания обязаны отремонтировать автомобиль. На это отводится 30 дней. Если работы не будут выполнены в срок, страховщика ждёт штраф в пользу автовладельца. Его размер составляет 0,5 процента от суммы возмещения за каждый день просрочки, уточняет «Российская газета».

Страховая компания отвечает также за качество ремонта. Недочёты нужно будет исправить в тот же срок. В противном случае страховщик снова получит аналогичный штраф.

Получить денежную компенсацию вместо ремонта автомобиля можно будет в исключительных случаях. Финансовая выплата предусмотрена, если после ДТП машина полностью уничтожена или стоимость ремонта превышает 400 тысяч рублей. Кроме того, деньги положены в случае смерти потерпевшего, либо причинения тяжкого или средней тяжести вреда его здоровью. На денежное возмещение также могут рассчитывать инвалиды первой и второй групп.

Автовладельцам разрешается самим выбрать станцию техобслуживания из перечня страховой компании или привлечь к ремонту другую организацию. Однако во втором случает требуется согласие страховщика.