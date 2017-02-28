Если проследить даже последнее десятилетие, целые сегменты рынка — в нашем городе и в нашей стране — появляются и исчезают. Громко заявившие о себе компании закрываются — «тихие» тоже. Кого-то подводит иссякнувший спрос, изменившиеся «правила игры» и так далее. Кого-то «выдавливают» более успешные и крупные — например, «федералы». Такой уж он — этот рынок!

Примером спокойного, уверенного бизнеса — из рождённых в Новокузнецке — можно назвать немногих. Один из них — магазин «TERMA», который сумел занять свою нишу и, несмотря на «лихорадку» догоняющих друг друга кризисов, из года в год чувствует себя в ней только комфортнее, продолжая создавать благоприятный климат в домах новокузнечан, предлагая индивидуальные решения с таким соотношением цены и качества, от которых просто невозможно отказаться.

Новокузнецкая «TERMA» начала с непривычных для большинства новокузнечан видов отопительных приборов, которые в то время воспринимались как некая «новомодная» диковинка. Сегодня магазин, по-прежнему специализирующийся на различных продуктах теплоснабжения, предлагает уже порядка двух сотен чудо-агрегатов для создания тепла и уюта — от соответствующих всем международным стандартам безопасности и энергосбережения радиаторов, конвекторов, полотенцесушителей, тепловентиляторов, тёплых полов и тепловых пушек до каминов, печей, котельного оборудования, ТЭНов и даже тандыров. Плюс, развиваясь в выбранном направлении, «TERMA» постоянно вводила новые позиции — так в ассортименте магазина появились десятки новых наименований современных приборов для водоснабжения и насосного оборудования, а также фильтры для воды и водонагреватели и даже современные погреба.

Есть решение практически для любой задачи, связанной с домом и не только. Если, например, вы являетесь владельцем коттеджа, то обойти стороной магазин «TERMA» и искать что-то где-то ещё — может оказаться просто тратой времени. Пожалуй, больше товаров для обеспечения комфортных условий в загородном доме не предложит никто. При этом цена вопроса вполне приемлемая.

Это и есть главный секрет «выживания» компании и даже больше — её комфортного «самочувствия» на рынке, несмотря на «натиск» крупных сетей. Каждая из них может предложить популярные виды продукта, предлагаемого магазином. Но никто не рискнёт на нестандартные, эксклюзивные, а значит, не пользующиеся массовым спросом предложения, которые поставляет «TERMA» — наряду со стандартными и популярными.

Отсюда и стабильный спрос, и лояльность потребителей, и неторопливое, но уверенное развитие, которое «толкают» новые предложения в сферах отопления, водоснабжения и вообще благоприятного климата для проживания. Работая на рынке водоподготовки и тепла более 10 лет и, зная потребности своих покупателей, «TERMA» заботливо помогает выбрать действительно качественное и надёжное оборудование. А специалисты магазина готовы предложить решения, которые в итоге будут экономить деньги клиентов.

К тому же, «TERMA» является официальным дилером целого ряда крупных производителей, у которых «закупается» напрямую, без «лишних ртов» посредников.

А это значит, что «TERMA» имеет возможность «подвинуться» в цене, регулярно предлагая новокузнечанам приятные скидки и интересные акции. Кроме того, уже после первой покупки всем клиентам магазина предоставляется собственная «TERMA» — скидка 5%.

Ещё один секрет стабильного положения на рынке и растущего потребительского спроса — «TERMA» не только продаёт сотни наименований товаров, но и предоставляет услуги по их подбору, пуско-наладочным работам и монтажу, а также дальнейшему своевременному сервисному обслуживанию. Это относится к различным видам оборудования. Так, у специалистов магазина большой опыт в сфере систем водоочистки, которые подбираются и устанавливаются, исходя из представленного анализа воды и пожеланий потребителей. Если же покупатель решил самостоятельно монтировать своё приобретение — «TERMA» может помочь полезной расширенной консультацией или предложить шефмонтаж. А, к примеру, чтобы получить наилучшее качество воды и минимизацию сервисных затрат, новокузнечане могут обратиться в магазин за услугами модернизации уже установленного водоочистного оборудования.

В итоге получается довольно серьёзный по объёму и качеству спектр товаров, услуг, решений. Естественно, это позволяет магазину удовлетворять потребности и частных лиц, и проектировочных организаций, которым тоже нужны оптимальные варианты современного оборудования по водоподготовке, отоплению, контролю тепло- и энергоснабжения. И, конечно же, при решении любого вопроса — оснащения новых проектов или замены старого оборудования — «TERMA» предлагает максимально благоприятное для каждого заказчика соотношение «цена-качество».