Сообщение в соцсети стало поводом для полицейской проверки.

В паблике «Инцидент.Кемерово» появился снимок, на котором запечатлена иномарка, заблокировавшая проезд автомобилю «скорой». Фотография опубликована в ночь на субботу, 18 марта.

По словам автора, инцидент произошёл на проспекте Московском, 41 в областном центре.

На сообщение пользователя соцсети оперативно отреагировали полицейские. В настоящее время сотрудники отдела ГИБДД проводят проверку по данному факту, устанавливают обстоятельства происшествия.

В случае подтверждения этой информации нарушитель будет привлечен к ответственности по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере 2 тысяч рублей.