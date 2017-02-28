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В Кузбассе автовладелец перегородил проезд «скорой помощи»

Сегодня 14:30
439
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com/incident_42

Сообщение в соцсети стало поводом для полицейской проверки.

В паблике «Инцидент.Кемерово» появился снимок, на котором запечатлена иномарка, заблокировавшая проезд автомобилю «скорой». Фотография опубликована в ночь на субботу, 18 марта.

По словам автора, инцидент произошёл на проспекте Московском, 41 в областном центре.

На сообщение пользователя соцсети оперативно отреагировали полицейские. В настоящее время сотрудники отдела ГИБДД проводят проверку по данному факту, устанавливают обстоятельства происшествия.

В случае подтверждения этой информации нарушитель будет привлечен к ответственности по статье «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

Отмечается, что санкции статьи предусматривают в качестве наказания административный штраф в размере 2 тысяч рублей.

Комментарии 6
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0 11
вот это новость! вот вг дают! апупеть....................
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Артём 7661
18 0
ну так читайте Дэйли Мэйл, НЮ Таймс, Гардиан или Радио Свобода
избавьте себя от пребывания здесь
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z
0 9
Артём:
ну так читайте Дэйли Мэйл, НЮ Таймс, Гардиан или Радио Свобода
избавьте себя от пребывания здесь
На что только не идут жуналисты ради новости.
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******
6 0
Новость нормальная чтоб другие бараны знали , что за такое отвечать придется
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Артём 7661
0 0
они хотя бы что то постят; что то, что можно почитать. подумать и обсудить

а вы же, кроме сгача про чиновников, Тулеева и тд ничего не пишите.
а нет...даже своими тупыми и гавнянными ком-ями вы помогаете ВГ поддерживтаь рейтинг по посещаемости и наполнению ком-ев.
ну прямо как "полезные идиоты" у интернационала
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1
0 0
Артём:
они хотя бы что то постят; что то, что можно почитать. подумать и обсудить

а вы же, кроме сгача про чиновников, Тулеева и тд ничего не пишите.
а нет...даже своими тупыми и гавнянными ком-ями вы помогаете ВГ поддерживтаь рейтинг по посещаемости и наполнению ком-ев.
ну прямо как "полезные идиоты" у интернационала
там, где ты есть, тебя уже все послали?
артёмка иди на х"й!!!
вот ты и здесь дождался!
можешь отправляться ...
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