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В Кемерове закидали яйцами Алексея Навального

Сегодня 15:02
1522
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
news.vse42.ru

Не все жители Кемерова радушно приняли на своей земле политика Алексея Навального.

Двое неизвестных начали кидать в Навального яйца, когда тот выходил из автомобиля. Об этом сообщает Vse42.

Напомним, в столицу Кузбасса политик прибыл в связи с открытием своего предвыборного штаба. Ранее ВашГород.ру сообщал, что оно было намечено на субботу, 18 марта.

Комментарии 31
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Дон Хенаро 38995
42 26
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
ответить
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z
26 27
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Говори за себя. Навальны твой президент? Тьфу ... такие походу везде ищут хозяина.
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Владимир
18 17
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Скорее его тут сожгут нежели чем он зажгет
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petr
23 1
яйца то поди тулеев лично выдавал :)
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ха-ха
8 13
Яйца - это уже что-то родное для Навального. Навальный и яйца - друг без друга никуда.
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Хм...
13 24
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
ага, сидит правительство и думает, ночами не спит ,куда яиц завезти для Навального
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ха-ха
13 25
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Да Ваш, Ваш ... Но президентом России ему не быть никогда.
Он же хохол, вот и пусть лучше попытается стать президентом укропии.
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Вова
17 10
Ничего умнее разбрасывания яиц, придумать уже не могут. Убогие...
Навальный молодец!!!
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)))
8 10
Дон ты что такой обреченный. Нашел себе президента)
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Дон Хенаро 38995
18 16
Дон ты что такой обреченный. Нашел себе президента)
О вата путинская проснулась....
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)))
11 10
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Ты правда веришь что правительству интересен Навальный он 0,5% поддержки максимум)Что значит наш у тебя раздвоение личности.ты имел ввиду твой президент наверно. Что должен он там поджечь?
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
7 12
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Правительство! Хенару тоже запеньте в яйцах. Заслужил.
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Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
9 3
И Трампа с Обамой пригласить наср@ть в штабе
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олег
5 0
закидали яйцами в кемерово, закидали в новосибе... так вот где димка бегает! ловите его!!!
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Артём 7661
4 16
делают человеку бесплатную рекламу, ажиотаж, шумиха только растут.

К слову, вчера я поставил подпись за его выдвижение на странице. если, в 18году я не буду в Кем, то специально съезжу проголосовать в посольство.


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Артём 7661
2 9
Скорее его тут сожгут нежели чем он зажгет
не сожгут, лень (до изб участка тело так и не донесли) и страх (ведь с ним толпа молодёжи) не дадут
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Агата
8 3
Дон Хенаро:
Фантазия нашего убогого правительства закончилась на яйцах и монтажной пене...какие же они убогие!
Леха жги там!!!!
Навальный Наш Президент !!!!!
Не наш президент. Его очень активно продвигает Запад. Борю №2 хочет. Чтобы остатки страны сдал
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Дон Хенаро 38995
4 11
Не наш президент. Его очень активно продвигает Запад. Борю №2 хочет. Чтобы остатки страны сдал
Ну и дура же ты Агата....твой Путин с Медведевым остатки страны сдают за бугор..миллиарды долларов за бугор уходят...
У Медведева виноградник в Тоскане но агент Запада Навальный...вам не смешно,уважаемая? Мозги активируйте
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42РУС
9 4
Хорошо до Новокузнецка не доехал, тут могли бы и по щам накидать!
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Vasya
7 3
Люди!!!! Але!!!! Какие же вы ватники позорные!!!! Вас власть нагибает напротяжении 17 лет, а вы этим довольны!!! Вы не видите элементарных вещей!!!! Очнитеееесь!!! Хватит смотреть проплаченные федеральные канала!!! Неужели вас устраивает как вы живете?! Тогда почему сразу возмущаетесь, когда повышают цены на бензин, на продукты, на жкх, когда вашим детям не хватает мест в школах, дет садах, когда не чистят дороги, дворы от снега...или это тоже все из-за американцев или оппозиции?!?!?! Я не призываю голосовать за Новального, но власть надо менять!!!!!!
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алекс
1 7
Все кто за Навального-американские подстилки и являются пробками анальными, вагинальными, гнойными, серными, кровяными...в общем то ещё ум у них младенческий, а маразм как вполне у взрослых личностей.
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даужбл@
0 0
сфотали обделаную машину и раздули х"й знает что !
могли бы хоть покушение какое нибудь забабахать !
больше внимания было бы событию открытия!
кто то мелко мыслит....
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алекс
6 0
Люди!!!! Але!!!! Какие же вы ватники позорные!!!! Вас власть нагибает напротяжении 17 лет, а вы этим довольны!!! Вы не видите элементарных вещей!!!! Очнитеееесь!!! Хватит смотреть проплаченные федеральные канала!!! Неужели вас устраивает как вы живете?! Тогда почему сразу возмущаетесь, когда повышают цены на бензин, на продукты, на жкх, когда вашим детям не хватает мест в школах, дет садах, когда не чистят дороги, дворы от снега...или это тоже все из-за американцев или оппозиции?!?!?! Я не призываю голосовать за Новального, но власть надо менять!!!!!!
Далеко ходить за примером не надо, он рядом, одних уже не устраивала такая жизнь, в итоге сейчас живут ещё хуже чем раньше, другие же гниют в земле сырой заплатив своей кровью за власть воров, убийц, нацистов и клоунов в раде. Вот не задача, дешевле то там ничего не стало и простые люди на грани выживания, так что пошёл ты на ......." народный благотетель"
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Агата
4 0
Дон Хенаро:
Ну и дура же ты Агата....твой Путин с Медведевым остатки страны сдают за бугор..миллиарды долларов за бугор уходят...
У Медведева виноградник в Тоскане но агент Запада Навальный...вам не смешно,уважаемая? Мозги активируйте
Ну за Борьку, было время, тоже на БТРы кидались, лучшей жизни хотели. Развалили страну. Теперь Навальный на федеральные округа развалит. Я не фанат Путина. Но, в КГБ учили хотя бы Родину любить. И потом, почему решили, что,что у Навального не будет виноградников в Тоскане? И еще, ******* ТЫ САМ ДУРАК!
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Артем
0 3
Все кто за Навального-американские подстилки и являются пробками анальными, вагинальными, гнойными, серными, кровяными...в общем то ещё ум у них младенческий, а маразм как вполне у взрослых личностей.
Ты перечитай свой текст и задумайся, у кого "младенческий ум"?
Вас всех имеют, а Вы палки в колеса людям, которые за Вас шевелятся, ставите...
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анатолий
2 0
только похвалить !. а этому провокатору в сибири делать нечего.
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алекс
6 0
Ты перечитай свой текст и задумайся, у кого "младенческий ум"?
Вас всех имеют, а Вы палки в колеса людям, которые за Вас шевелятся, ставите...
Да, может и имеют...но те кто потом придёт к власти с помощью таких как вы будут иметь ещё больше.
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Александр
0 3
Вы все такие тупые дебилы, аж грустно становится(((
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анатолий
4 0
ответ vase. слышь ты что тут расплакался . не чистят снег , а ты убрал свою машину со двора ? или с обочины -нет! школы и сады - не везде и не всегда . бензин на западе еще дороже. навальный ворюга в овечьей шкуре и иже сними немцовы шахматисты и беглые мошенники. а по поводу плохой жизни так во дворее уже нее выйти кругом бедные машины ставят . в автобусах в норковых шубах ездят . отдыхать очень многие только за рубеж. все отлично . живите в мире. главное не поддаваться на провокации - иначе нас ждет украина ливия сирия и жизнь как в болгарии
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