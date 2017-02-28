В Кемерове закидали яйцами Алексея Навального
Сегодня 15:02
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Не все жители Кемерова радушно приняли на своей земле политика Алексея Навального.
Двое неизвестных начали кидать в Навального яйца, когда тот выходил из автомобиля. Об этом сообщает Vse42.
Напомним, в столицу Кузбасса политик прибыл в связи с открытием своего предвыборного штаба. Ранее ВашГород.ру сообщал, что оно было намечено на субботу, 18 марта.
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