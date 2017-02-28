Компания «Тойота Мотор» предлагает россиянам приобрести автомобили производства 2017 года на максимально выгодных условиях.

Акция продлится с 18 по 31 марта, сообщает «Автостат» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Тойоту Камри» и «Тойоту Рав 4» в любой комплектации можно купить дешевле на 100 тысяч рублей, если клиент оплачивает наличными всю стоимость автомобиля.

Такая же скидка предоставляется при покупке модели «Королла» 2017 и 2016 года выпусков.

Если покупатель намерен приобрести иномарку в кредит, он может воспользоваться специальными программами «Тойота Банка». В рамках этих программ ставка по кредиту на покупку моделей «Камри», «Рав 4» и «Королла» составит 14,4 процента годовых. Минимальный первоначальный взнос — 10 процентов стоимости автомобиля.

Отмечается, что до 31 марта снижены цены на все комплектации вышеназванных моделей, а также на «Тойоту Ленд Крузер 200».

До конца марта будет действовать специальное кредитное предложение «Выгодный» от «Тойота Банка»: процентная ставка для моделей «Камри», «Рав 4», «Хайлюкс», «Ленд Крузер 200», «Ленд Крузер Прадо», «Королла» начинается от 7,4 процента годовых при условии первоначального взноса в размере 70 процентов.

«Тойоту Ленд Крузер 200» до конца марта можно приобрести в кредит под 12,9 процента годовых в рамках кредитного предложения «Комфорт Люкс», при этом первоначальный взнос составит 50 процентов.