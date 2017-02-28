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Сибирский учёный создал косметику из дождевых червей

Сегодня 08:00
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Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
misanec.ru

Омский ученый Станислав Князев создал косметику из продуктов жизнедеятельности дождевых червей и выиграл грант в размере полумиллиона рублей.

Как сообщает «Российская газета», учёный использует мукус и копролиты дождевых червей. На основе данных веществ изобретатель планирует выпускать высококачественные омолаживающие препараты.

На протяжении жизни ползучие выделяют некую слизь — мукус, в которой содержатся очень важные ферменты, на основе которого, можно разрабатывать противоожоговые, антибактериальные и заживляющие компоненты. Их можно использовать как в медицине, так и косметологии.

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