Омский ученый Станислав Князев создал косметику из продуктов жизнедеятельности дождевых червей и выиграл грант в размере полумиллиона рублей.
Как сообщает «Российская газета», учёный использует мукус и копролиты дождевых червей. На основе данных веществ изобретатель планирует выпускать высококачественные омолаживающие препараты.
На протяжении жизни ползучие выделяют некую слизь — мукус, в которой содержатся очень важные ферменты, на основе которого, можно разрабатывать противоожоговые, антибактериальные и заживляющие компоненты. Их можно использовать как в медицине, так и косметологии.
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