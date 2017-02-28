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Самые плохие автомобили 2016 года — рейтинг

Сегодня 09:30
761
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
buzzfeed.com

Авторитетное автомобильное издание Consumer Reports составило рейтинг самых плохих авто 2016 года.

По мнению экспертов, аутсайдером стал внедорожник Cadillac Escalade, который разочаровал отсутствием достаточного для автомобиля такого класса шика в салоне, а также своей неповоротливостью и теснотой внутри.

Land Rover Discovery Sport попал на второе место за плохую коробку передач, мультимедийную систему, оформление салона и слабую надежность. Третье место у Maserati Ghibli, отрицательно проявивший себя на испытаниях. Четвертая строчка — Mercedes Benz CLA. Данную модель можно причислить к главным разочарования этого года.

Среди других автомобилей, которых назвали самыми худшими по итогам прошлого года, оказались Chrysler 200, Fiat 500L, Mitsubishi I-MiEV и Mitsubishi Mirage.

Комментарии 1
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Христианин
8 0
"Лада" вне конкуренции!
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