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Недвижимость и строительство

Установлена стоимость квадратного метра в регионах Сибири

Сегодня 11:00
883
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ros.biz

Минстрой России рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для каждого региона на второй квартал 2017 года.

Лидером по ценам на жилье традиционно стала Москва. Квадратный метр в столице стоит 90 400 рублей. Во многих регионах стоимость недвижимости осталась на прежнем уровне.

В Кемеровской области установлена средняя цена квадратного метра — 32 219 рублей, в Новосибирской области — 39 097. А лидером среди сибирских регионов стал Красноярский край — 39 787 рублей за квадратный метр.

Средняя стоимость метра применяется для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья.

Комментарии 3
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Бусина
5 8
Средняя цена 1 кв.м, больше чем зарплата!!!!!!!!!!))))))))) Возьми ипотеку, потеряй работу, и повесся!!!!!
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Екарный Бабай
6 0
Средняя цена 1 кв.м, больше чем зарплата!!!!!!!!!!))))))))) Возьми ипотеку, потеряй работу, и повесся!!!!!
На то и рассчитано. Я конечно не за Навального,,,но знакомые в Германии взяли ипотеку под 1,5 процента годовых,а на бизнес 0,5 процента. Гниет Европа.
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z
3 0
Минстрой работает на барыг, которые выполняют гозтендеры на строительство за счет бюджета.
Во первых метр можно строить из разных материалов и разного качества, на шрен все в кучу сваливать?
Например, по кубасу 1 кв. м. из дерева (сосна) стоит на рынке 9000, при себестоимости в 3000 рублей.
Из бетона 14 000, при себестоимости 5 500 рублей.
Из "спецматериалов" по авторскому надзору 26 000, при себестоимости 20 000.
Так что сверху это мздец от чиговноежиков.
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