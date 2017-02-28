Минстрой России рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для каждого региона на второй квартал 2017 года.
Лидером по ценам на жилье традиционно стала Москва. Квадратный метр в столице стоит 90 400 рублей. Во многих регионах стоимость недвижимости осталась на прежнем уровне.
В Кемеровской области установлена средняя цена квадратного метра — 32 219 рублей, в Новосибирской области — 39 097. А лидером среди сибирских регионов стал Красноярский край — 39 787 рублей за квадратный метр.
Средняя стоимость метра применяется для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья.
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Во первых метр можно строить из разных материалов и разного качества, на шрен все в кучу сваливать?
Например, по кубасу 1 кв. м. из дерева (сосна) стоит на рынке 9000, при себестоимости в 3000 рублей.
Из бетона 14 000, при себестоимости 5 500 рублей.
Из "спецматериалов" по авторскому надзору 26 000, при себестоимости 20 000.
Так что сверху это мздец от чиговноежиков.