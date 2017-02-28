Минстрой России рассчитал среднюю рыночную стоимость квадратного метра жилья для каждого региона на второй квартал 2017 года.

Лидером по ценам на жилье традиционно стала Москва. Квадратный метр в столице стоит 90 400 рублей. Во многих регионах стоимость недвижимости осталась на прежнем уровне.

В Кемеровской области установлена средняя цена квадратного метра — 32 219 рублей, в Новосибирской области — 39 097. А лидером среди сибирских регионов стал Красноярский край — 39 787 рублей за квадратный метр.

Средняя стоимость метра применяется для расчета размеров социальных выплат на приобретение жилья.