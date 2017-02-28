Заслуженный тренер России и хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни.
Как сообщает «Спорт-экспресс», во время матча ветеранов Сергей Гимаев почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание. По предварительной версии, у хоккеиста оторвался тромб. ФХР выразила соболезнования родным и близким.
«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится в сообщении ФХР.
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