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Умер заслуженный тренер России по хоккею и спортивный комментатор

Сегодня 11:30
1649
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
obltv.ru, woman.ru

Заслуженный тренер России и хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни.

Как сообщает «Спорт-экспресс», во время матча ветеранов Сергей Гимаев почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание. По предварительной версии, у хоккеиста оторвался тромб. ФХР выразила соболезнования родным и близким.

«Целое поколение молодых людей выросло на комментариях и экспертном мнении Сергея Наильевича. Федерация хоккея России выражает глубокие соболезнования родным, близким и всем, кто знал Сергея Гимаева. Нам будет очень не хватать его знаний, мнения и правильного отношения к жизни», — говорится в сообщении ФХР.

Комментарии 6
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Я
3 12
Умер и умер. Да и куй с ним. На планете много хороших людей умирает. Зачем вот это на показ выставлять?
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z
2 2
Умер и умер. Да и куй с ним. На планете много хороших людей умирает. Зачем вот это на показ выставлять?
У вг же нет своего мнения, вот они чужое и прононсен.
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ветеран труда
4 1
19 марта в сегодняшний день 10 лет , как были убиенны горняки в 2007 году на шахте "Ульяновская" по умышленному убийству сотни горняков . Умышленное убийство совершено во главе с директором шахты и его подчинёнными. Ради наживы ив свой карман. Эти отморозки лишили сотни жизни горняков, осиротили детей, вдов, отцов и матерей .Пусть светлая память останется сердцах близких и родных. Всех небесных благ ни в чём не повинных горняков!!!! Светлая память им !!.. Это наша общая горесть и печаль. Только вот убийцы 110 шахтёров живут до сих пор среди нас.
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Митрич
0 0
У вг же нет своего мнения, вот они чужое и прононсен.
Зато ты своим "мнением про чиговноежиков" все мозги уже прожужжал.... :-))))) Детский сад на прогулке....
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Митрич
22 0
19 марта в сегодняшний день 10 лет , как были убиенны горняки в 2007 году на шахте "Ульяновская" по умышленному убийству сотни горняков . Умышленное убийство совершено во главе с директором шахты и его подчинёнными. Ради наживы ив свой карман. Эти отморозки лишили сотни жизни горняков, осиротили детей, вдов, отцов и матерей .Пусть светлая память останется сердцах близких и родных. Всех небесных благ ни в чём не повинных горняков!!!! Светлая память им !!.. Это наша общая горесть и печаль. Только вот убийцы 110 шахтёров живут до сих пор среди нас.
Вот вы зачем сейчас пишете об этом? Вам остренького по теме захотелось? Вы используете людскую трагедию чтобы почесать собственное самолюбие? Что лично вы за эти 10 лет сделали для того чтобы справедливость восторжествовала? Проводили пикеты, судились, писали в высшие инстанции? Более чем убежден, что ничего этого не было, зато сидите тут на форуме и каждый раз по поводу ли, без повода ли, касаетесь своими грязными руками этой трагедии.... Это ваш предел? На большее вы не способны?
Может, хватит уже, а?
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