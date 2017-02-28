Заслуженный тренер России и хоккейный телекомментатор Сергей Гимаев скончался 18 марта в Туле на 63-м году жизни.

Как сообщает «Спорт-экспресс», во время матча ветеранов Сергей Гимаев почувствовал себя плохо и уже не смог прийти в сознание. По предварительной версии, у хоккеиста оторвался тромб. ФХР выразила соболезнования родным и близким.