Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ГИДПОГОРОДУ
Новосибирск: Карта выходных с 17 по 19 марта

Внедорожник едва не разорвал легковушку пополам в Кемерове

Сегодня 12:08
1852
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Вконтакте "Регион 42"

В Кемерове на перекрётске проспекта Химиков и бульвара Строителей внедорожник «Додж Нитро» протаранил такси «Ладу Калину». ДТП произошло утром 19 марта.

«У LADA Kalina сильно разбита задняя часть. Если там были пассажиры, то они, вероятно, могли пострадать. У Dodge немного искорёжен перед, думаю, там ничего страшного», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ваш комментарий будет первым.
Добавить комментарий
Реклама от YouDo
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Вакансии
Правила использования материалов
Контактная информация
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ