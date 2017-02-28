В Кемерове на перекрётске проспекта Химиков и бульвара Строителей внедорожник «Додж Нитро» протаранил такси «Ладу Калину». ДТП произошло утром 19 марта.

«У LADA Kalina сильно разбита задняя часть. Если там были пассажиры, то они, вероятно, могли пострадать. У Dodge немного искорёжен перед, думаю, там ничего страшного», — сообщили очевидцы в соцсетях.

Информация о пострадавших уточняется. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.