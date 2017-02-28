На Кузнецком мосту Новокузнецка установили камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На мосту действует ограничение скорости 40 км/ч. Камеры установили по обеим сторонам моста. Предположительно комплексы видеофиксации начнут фиксировать нарушения уже со следующей недели.