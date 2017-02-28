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На Кузнецком мосту Новокузнецка установили камеры

Сегодня 12:36
705
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте

На Кузнецком мосту Новокузнецка установили камеры видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

На мосту действует ограничение скорости 40 км/ч. Камеры установили по обеим сторонам моста. Предположительно комплексы видеофиксации начнут фиксировать нарушения уже со следующей недели.

Комментарии 8
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Сергей
17 10
Наконец то! А то при..ки, которые по рельсам туда сюда гоняли, и устраивали аварии, надоели
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Я
16 13
Побирушки ****** Делать ничего не умеют, кроме как деньги отжимать у населения. Твари **
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z
1 0
Ну, не в своих же кабинетах и хазах ставить?
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stek
8 5
Может, больше порядка будет на дороге. А то хамьё на колесах уже достало.....
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Профи
9 16
Может, больше порядка будет на дороге. А то хамьё на колесах уже достало.....
И дебилы купившие экзамены или права тоже достали. Едут в левом ряду 40-50 или на том же мосту щемятся от бордюра, как будто он их укусит. Поэтому нормальные водители вынуждены ехать прямо по рельсам что бы объезать таких тупорылых идиотов, которым по определению нельзя права выдавать!!!
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Профи
8 8
Вот эти дебилы и минусуют... Нн один год отработал инструктором, таких дебилов насмотрелся... Медведи в цирке на мотоциклах ездят, но их ведь никто на дорогу не выпускает. А в жизни есть люди хуже медведей. Но... Спраку купят, права купят, экзамен, машину купят. А потом появляются эти тупишки на дороге.
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Профи
8 0
А теперь посмотрите сколько минусовщиков. Это те олени и оленихи которые не умеют водить авто, но при этом считают себя богами в вождении автомобиля.
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Я
0 0
В вг похоже заказы на положительные и отрицательные лайки. Час назад заходил - все было по другому. А сейчас баланс переменился - с одних сняли другим навесили. Подленько как-то.
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