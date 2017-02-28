В России отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. Касается он не всех, а только жителей тех многоквартирных домов, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.

Как сообщают РИА Новости, теперь с 1 января 2017 года управляющие организации должны сделать перерасчет, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Отметим, в августе 2016 года жители многоквартирных домов, не оборудованных коллективным прибором учета тепла, получили платежки за отопление с суммой на 40% выше, чем месяцем ранее. Причиной этого стало решение правительства повысить плату за отопление для жителей таких домов в 2016 году в 1,4 раза, а с 1 января этого года — в полтора раза.

О том, каким образом будет проведен перерасчет, пока информации нет. Возможно, что уже в следующем месяца жители, которые переплатили за тепло, получат квитанции, где эта переплата будет полностью вычтена из платежа.