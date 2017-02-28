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Жители некоторых многоэтажек станут меньше платить за отопление

Сегодня 14:00
770
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
bereznyaki.org

В России отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. Касается он не всех, а только жителей тех многоквартирных домов, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.

Как сообщают РИА Новости, теперь с 1 января 2017 года управляющие организации должны сделать перерасчет, заявила глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

Отметим, в августе 2016 года жители многоквартирных домов, не оборудованных коллективным прибором учета тепла, получили платежки за отопление с суммой на 40% выше, чем месяцем ранее. Причиной этого стало решение правительства повысить плату за отопление для жителей таких домов в 2016 году в 1,4 раза, а с 1 января этого года — в полтора раза.

О том, каким образом будет проведен перерасчет, пока информации нет. Возможно, что уже в следующем месяца жители, которые переплатили за тепло, получат квитанции, где эта переплата будет полностью вычтена из платежа.

Комментарии 5
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1Татьяна
8 0
А-У, журналисты! Где ясность вашей статьи?
В России отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. Касается он не всех, а только жителей тех многоквартирных домов, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.
А жители домов где поставили приборы учёта тепла, будут платить повышающий коэффициент что ли? Или я что-то не понимаю?
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включите мозг,
0 0
А-У, журналисты! Где ясность вашей статьи?
В России отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. Касается он не всех, а только жителей тех многоквартирных домов, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.
А жители домов где поставили приборы учёта тепла, будут платить повышающий коэффициент что ли? Или я что-то не понимаю?
Татьяна.
Жители, поставившие новые общедомовые приборы учета тепла, помогли Остапу Бендеру собрать недостающую сумму на виноградник в Тоскане.
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Фома
2 0
А-У, журналисты! Где ясность вашей статьи?
В России отменен повышающий коэффициент при расчете платы за отопление. Касается он не всех, а только жителей тех многоквартирных домов, квартиры которых не оборудованы коллективным прибором учета тепла.
А жители домов где поставили приборы учёта тепла, будут платить повышающий коэффициент что ли? Или я что-то не понимаю?
Всё просто до безобразия. Жители домов,которые установили ОДПУ на тепло тоже не будут платить ПК на тепло,но ещё 2-3 года будут платить за установку ОДПУ,за обслуживание оного и за ремонт,если сломается. Красиво развели,как лохов.
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1Татьяна
0 0
Татьяна.
Жители, поставившие новые общедомовые приборы учета тепла, помогли Остапу Бендеру собрать недостающую сумму на виноградник в Тоскане.
Ой, как хорошо что мы решили ещё подождать пару месяцев с установкой данного счётчика. Вот действительно паразиты! А я так и говорила, что это просто сделают сбор денег и всё нафиг ни кому не нужно будет! В статье-то, указывается что отменён пк, но касается он только определённых домов. Как понимать это?
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я с вас худею,
0 0
Татьяна.
Общедомовые и квартирные приборы учета. Улавливаете разницу?

Человек чуть выше доходчиво объяснил про оплачивающих теперь вроде как и ненужные ОДПУ тепла.
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