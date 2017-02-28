В Сети появилась петиция против шоу «Пусть говорят» на Первом канале. Больше всего её поддерживают сибиряки.

Петицию «Пусть не говорят» на сайте change.org создали жители Екатеринбурга. За неделю прошение поддержали 5600 человек со всей России и даже мира. Как заявили авторы петиции, последней каплей стало несколько передач про Диану Шурыгину, о которой несколько месяцев судачат и в прессе, и на телевидении, и в соцсетях:

«Первый канал нуждается в намного более ценных передачах и проектах. Нужно брать интервью у действительно интересных людей. Забивать эфир на главном телеканале страны такими ток-шоу — это проявление полнейшего неуважения к зрителям. 5+ выпусков передачи „Пусть говорят“ про ДШ — это высшая точка кипения для аудитории канала. Телевизионные передачи такого плана должны приносить людям полезную информацию, решения вопросов, вменяемое обсуждение. Хотя бы малость. А не быть своего рода площадкой для хайпа всяких маргиналов и т. д. ».

Среди сибиряков активнее всех петицию поддержали жители Тюмени и Барнаула. Но не отставали и новосибирцы с кузбассовцами.

«Похабщина льется с экрана. Порочат профессии врачей, учителей, служителей РПЦ», Александр Буньков, Новосибирск

«Я подписываюсь, потому что эта передача разлагает общество и делает пиар на этой девушке себе и Шурыгиной Д. без особых моральных устоев», Полина Шандра, Новосибирск

«Два самых не нужных телешоу «Пусть говорят» и «Дом-2», Антон Шушарин, Новокузнецк

«Есть множество других злободневных проблем, чем фальшь юной проститутки, которая всем своим видом и поведением дает понять, что плевала она на нормы морали и нравственности, а А. Малахов еще больший моральный урод, раз пиарит эту девушку и еще больше разжигает ненависть в людях», Ян Агафонов, Кемерово

«Я подписываюсь, сколько можно терпеть», chester chester, Ленинск-Кузнецкий

«Сколько можно гонять эту тему про малолетнюю особу! Чему вы учите детей? И какой пример показываете? Глобальные темы, которые реально волнуют людей, не показывают, но зато Шурыгину рекламируют как только могут! Лучше б что-то полезное или интересное показывали! „Пусть говорят“ стало, как программа когда-то известная, „ОКНА“. Хватит показывать разврат! И ужас!!!», Екатерина Фокина, Новосибирск.