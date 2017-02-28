Новокузнечане могут испытать шлем виртуальной реальности «PlayStation VR».
Шлем виртуальной реальности, выпущенный Sony в октябре 2016 года, можно испытать на специально организованном стенде на втором этаже в ТРК «Глобус». Кроме этого, каждый сможет выбрать игру, в которую он бы хотел сыграть.
Чтобы приобрести полный комплект, необходимо потратить немало денег. Шлем виртуальной реальности «PlayStation VR» рассчитан на совместную работу с игровой приставкой PlayStation 4. Цена гаджета в новокузнецких магазинах начинается от 32 тысяч рублей. Также необходимо приобрести саму приставку, а также игры.
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