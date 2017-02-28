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Взрыв на шахте Ульяновская: 10 лет со дня страшной трагедии

Сегодня 15:22
375
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
technosotnya.com

19 марта 2007-го года на шахте «Ульяновская» произошёл взрыв метано-воздушной смеси и угольной пыли. От взрывных травм, термических ожогов и отравления окисью углерода погибли 110 человек.

Во время проведения работ была вскрыта зона тектонического нарушения. Тут же произошли обрушение кровли и мощный выброс метана, что бывает всегда в подобных случаях. Аппаратура уловила выброс метана, но шахта не была обесточена из-за блокировки газозащитного оборудования.

Комиссия, расследовавшая обстоятельства аварии, пришла к выводу, что рабочие шахты намеренно испортили газозащитное оборудование, сделав это по указанию начальства.
В момент взрыва в шахте находились 203 горняка. Погибли 110 человек, 93 выведены на поверхность. По иронии судьбы под землёй, помимо самих горняков, находилось всё руководство шахты — 20 человек и английский специалист, прилетевший проверять рациональность использования валютных кредитов.

Приговор был озвучен 10 апреля 2015 года. Виновными в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, признали. В октябре 2015 года суд сократил сроки осуждённым.

С учетом изменений осужденным назначено наказание: директору Андрею Функу — 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима; начальнику смены Юрию Пиминову — 4 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; механику участка Геннадию Краськову — 5 лет лишения свободы в колонии общего режима; бригадиру Олегу Козявину — 3 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима; электрослесарям Денису Буту и Олегу Собакину — каждому по 2 года 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Таким образом, спустя восемь лет после трагедии приговор вступил в законную силу. Однако осталось много вопросов.

Как сообщает Кузпресс, трагедия произошла из-за игнорирования техники безопасности. Зарплаты шахтёров напрямую зависели от выполнения плана, а план все повышался и повышался. Их подтолкнули к нарушению правил безопасности. Им не мешали их нарушать. А иногда и приказывали (правда устно).

По одной из версий из отработанного пространства шел газ СО (угарный газ). Шел несколько месяцев. Каждую смену его замеряли и информацию об этом обязательно передавали на самый верх. Об этом знали все, даже простые рабочие. Газ СО свидетельствует о том, что в отработанном пространстве что-то тлело. Тлел уголь, потому что он самовозгорающийся, это бывает.

Поэтому надо было срочно останавливать добычу угля, выводить людей из шахты и вызывать горноспасателей, чтобы затопить место, откуда шел газ. Это могло занять не один день. Убытки — многомиллионные.

Как отмечает издание, после трагедии специалисты подсчитали: гибель шахтеров обошлась компании «Южкузбассуголь» в несколько раз дешевле, чем стоили бы принятые во всем мире меры обеспечения безопасности.

Комментарии 4
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местный-2
8 0
Вопрос форуму??? Кто являлся собственником шахты "Ульяновская" до взрыва и кто стал собственником шахты уже с новым названием "Усковская"(бывшая "Ульяновская")?
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Олег
9 0
Вопрос форуму??? Кто являлся собственником шахты "Ульяновская" до взрыва и кто стал собственником шахты уже с новым названием "Усковская"(бывшая "Ульяновская")?
Лаврик а потом Евраз...
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Олег
2 0
На моей памяти единичный случай , когда начальники и не только получили реальные сроки, сам бывший шахтёр, по счастливой случайности не попал во взрыв на шахте Зыряновская в 1997 году, тогда причиной взрыва комиссия признала самоспасатель, хотя все прекрасно знали сколько было нарушений!!! Тогда все начальники отделались лёгким испугом, а директор В.Г.Биншток вместо наказания был директором на многих шахтах области...
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местный-2
0 0
Лаврик а потом Евраз...
А следом,правда через три года,такая же трагедия на Распадской.....
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