Без употребления витамина D после рождения он может стать аутистом, считают ученые из Квинслендского университета.

Как сообщает vladtime.ru, ученые решили найти связь между аутизмом и витамином D. Результаты эксперимента подтвердили их догадки. Опыты проводили на грызунах. В итоге, крысы, получавшие биологически активные вещества, рождали совершенно здоровое потомство, чего не скажешь о грызунах, не принимавших витаминов, у них рождались дети с признаками аутизма.

Кроме этого, учёные исследовали тенденцию женщин, рождающих детей с болезнью аутизма. Выяснилось, что такие мамы во время беременности недополучали витамин D в достаточном количестве.