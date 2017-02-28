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Учёные выяснили, из-за чего рождаются дети с аутизмом

Сегодня 15:50
327
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
note.taable.com

Без употребления витамина D после рождения он может стать аутистом, считают ученые из Квинслендского университета.

Как сообщает vladtime.ru, ученые решили найти связь между аутизмом и витамином D. Результаты эксперимента подтвердили их догадки. Опыты проводили на грызунах. В итоге, крысы, получавшие биологически активные вещества, рождали совершенно здоровое потомство, чего не скажешь о грызунах, не принимавших витаминов, у них рождались дети с признаками аутизма.

Кроме этого, учёные исследовали тенденцию женщин, рождающих детей с болезнью аутизма. Выяснилось, что такие мамы во время беременности недополучали витамин D в достаточном количестве.

Комментарии 6
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1Татьяна
6 2
Ой какая ерунда! Даже комментировать противно.
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Ф
1 4
Ой какая ерунда! Даже комментировать противно.
Ну конечно... Танюшке из Новокузнецка виднее, нежели ученым из Кливленда...
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7
3 0
Хочу посмотреть на крысенка-аутиста и на ученых, которые "исследовали тенденцию женщин"
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Я
0 3
Раньше всех рыбьим жиром кормили в обязаловку. Витамин Д. Значит есть причина.
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1Татьяна
0 0
Раньше всех рыбьим жиром кормили в обязаловку. Витамин Д. Значит есть причина.
Я думаю что, витамин Д, давался исключительно в целях того чтобы были косточки у малыша крепкими и не было рахита. А что у нас очень давно перестали поить витамином Д? Ведь дети-аутисты не так давно стали рождаться. А вообще, и уже во-взрослом состоянии люди могут стать аутистом. Есть уже такая версия учёных и случаи. Следовательно, это не в проблеме нехватки витамина Д. Если наши педиатры, некоторые, не могут в течении нескольких лет, отличить ОРЗ от БА(бронхиальная астма), то о чём можно говорить? Среди учёных есть тоже такие "педиатры".
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да, "тенденция женщин" это сильно
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Михаил, это Вы или журналист Светлая?
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