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Взрыв на шахте Ульяновская: 10 лет со дня страшной трагедии

В Новокузнецке сожгли дорогой внедорожник

Сегодня 17:41
1149
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
autoprodazha.com

В Заводском районе Новокузнецка ночью сгорел дорогой внедорожник «Лексус».

Инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 марта. В 4:20 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице 40 лет ВЛКСМ.

«Пожар локализован в 04:27 (мест.), ликвидирован в 04:28 (мест.). Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек и 2 единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Комментарии 1
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Навальный
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Молодцы ребята! Правильно сделали! Коррупционеры и провокаторы должны страдать за косяки. Все на митинг 26 марта против коррупции !
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