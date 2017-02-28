В Новокузнецке сожгли дорогой внедорожник
Сегодня 17:41
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В Заводском районе Новокузнецка ночью сгорел дорогой внедорожник «Лексус».
Инцидент произошёл в ночь с 18 на 19 марта. В 4:20 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на улице 40 лет ВЛКСМ.
«Пожар локализован в 04:27 (мест.), ликвидирован в 04:28 (мест.). Всего к тушению пожара от МЧС России привлекались 8 человек и 2 единицы техники», — сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.
По предварительным данным, причиной пожара стал поджог.
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