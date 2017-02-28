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На Кузнецком мосту дорогой внедорожник устроил серьезное ДТП

Сегодня 20:43
1645
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВКонтакте "ВашГород.ру"

В районе Кузнецкого моста Новокузнецка внедорожник снёс столб.

ДТП произошло вечером 19 марта. Внедорожник протаранил опору контактной сети для трамваев. На месте аварии работают 3 экипажа ДПС, врачи «Скорой помощи» и спасатели.

Как отмечают очевидцы, номера у внедорожника были сразу оперативно скручены.

«Возможно, авто обладал „блатными номерами“. Иногда бывает, что номера скручивают, когда в автоаварии участвуют важные персоны, чиновники и сотрудники госорганов. Может и этот случай к этому правилу относится», — рассказал новокузнечанин.

Комментарии 5
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stek
8 0
Да уж, даже камеры не смогут уберечь нас от блатных и хамов.....
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алексей
1 0
это вольво остановил трамвайный столб перед нами---2 сек. ---экипаж обалдел--- бог нас спас.....
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алексей
1 0
это вольво остановил трамвайный столб перед нами---2 сек. ---экипаж обалдел--- бог нас спас.....
есть видио
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Читатель
0 0
На новом въезде в ильинке сегодня тоже было серьезная авария. 14 и грузовик японский на боку лежал
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Читатель
1 0
есть видио
Выкладывайте, посмотрим, что за номера на авто и кто там был.
Понаехало на одну машину сразу 3 экипажа. Явно кто-то из местной шушеры.
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