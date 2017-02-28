На Кузнецком мосту дорогой внедорожник устроил серьезное ДТП
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В районе Кузнецкого моста Новокузнецка внедорожник снёс столб.
ДТП произошло вечером 19 марта. Внедорожник протаранил опору контактной сети для трамваев. На месте аварии работают 3 экипажа ДПС, врачи «Скорой помощи» и спасатели.
Как отмечают очевидцы, номера у внедорожника были сразу оперативно скручены.
«Возможно, авто обладал „блатными номерами“. Иногда бывает, что номера скручивают, когда в автоаварии участвуют важные персоны, чиновники и сотрудники госорганов. Может и этот случай к этому правилу относится», — рассказал новокузнечанин.
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