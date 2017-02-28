В районе Кузнецкого моста Новокузнецка внедорожник снёс столб.

ДТП произошло вечером 19 марта. Внедорожник протаранил опору контактной сети для трамваев. На месте аварии работают 3 экипажа ДПС, врачи «Скорой помощи» и спасатели.

Как отмечают очевидцы, номера у внедорожника были сразу оперативно скручены.