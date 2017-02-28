Принято считать, что шашлык — дело мужское.

Мы в ВашГород.ру хотим искоренить этот несправедливый стереотип. В сегодняшнем материале мы познакомим читательниц с секретами хорошего шашлыка. Надеемся, что с их помощью вы устроите отличные посиделки за мангалом с подружками, а на семейных пикниках заткнёте за пояс любого знатока мяса.

А если вы и так в этом деле эксперт, возможно, некоторые наши хитрости помогут прокачать ваш шашлычный скилл. Итак,

Выбираем мясо

Шашлык у нас обычно готовят из курицы, индейки, говядины, свинины и баранины. Самый полезный — из баранины, уверены доктора. Для этого покупают шейку, филейную часть и рёбрышки животного.

Барашек — мясо недешёвое. Если вы не переносите его запах, возьмите говядину — тоже шейку или филейную часть. У свинины для шашлыка подойдёт такое же мясо плюс корейка. Для бюджетного и нежирного шашлыка из курицы годятся филе или грудка.

При выборе мяса в лавке обращайте внимание на его цвет. У свежей говядины он красный, свинины — розовый, баранины — красный с прослойками белого жира. Слишком тёмное мясо — признак, что животное старое, и шашлык будет жёсткий. Определить качество также можно, надавив на кусок. В свежем ямка быстро выровняется, в старом — медленно или не распрямится вообще. И не забывайте, что в любой момент вы можете потребовать у продавца ветеринарное свидетельство со сроками реализации мяса.

Конечно, намного предпочтительней покупать и мариновать мясо самим. Но если по каким-то причинам вы берёте магазинный, подойдите к этому вопросу с серьёзностью. О важности срока годности напоминать не будем, остановимся подробнее на составе.

В хорошем продукте 80% мяса и только остальные 20% - маринада и овощей. Также в составе не должно быть глутамата натрия, каррагинана, фосфатов и ацетатов. И лучше избегать влагоудерживающий агент Е 450. Вещество безвредно, но может подпортить вкусовые качества шашлыка, считают диетологи.

Что касается самого мяса, куски должны быть высшего или первого сорта и без жил — иначе блюдо застрянет в зубах.

А если у вас в компании есть вегетарианцы, для них можно сделать шашлык из соевого мяса, творога тофу или овощей.

Готовим маринад

Доктора установили, что помимо вкусовых качеств, предварительно замаринованный шашлык легче переваривается. Но единственное мясо, которое лучше не подвергать такой обработке — мраморная говядина. Маринад может попросту испортить её аромат.

Перед приготовлением заправки порежьте мясо на куски примерно четыре на четыре сантиметра. Больше не стоит — они плохо прожарятся, а мелкие могут сгореть. Также лучше обрезать тонкие края и жир.

Опытные шашлычники советуют мариновать мясо в кислой среде — это убивает микроорганизмы. От уксуса стоит отказаться — он стягивает волокна, и мясо становится сухим. Другое дело вино — в нём куски становятся нежными. Помимо этого, для основы подойдут лимонный, гранатовый сок и минеральная вода. Далее добавьте лук или чеснок, молотый перец.

Для соевого мяса годятся те же ингредиенты, только с добавлением морской соли, куркумы и кориандра. Овощной шашлык можно замариновать в подсолнечном масле с лимонным соком, солью и перцем, а тофу и вовсе не требует заправки.

Чтобы мясо напиталось маринадом, ему достаточно простоять в заправке несколько часов.

Нанизываем и жарим

Вот мы и подошли к самому ответственному моменту.

Постарайтесь нанизывать мясо на шампуры вдоль волокон. Кускам лучше быть плотнее друг к другу. Многие гурманы между них продевают овощи — и тогда шашлык становится ещё более сочным.

Сегодня почти в каждом магазине можно купить угли для мангала. Однако медики советуют готовить мясо на домашних углях — при вторичной жарке угля бензапирен, который выделяется при сгорании, вырастает в разы, и, разумеется, попадает на мясо. Поэтому лучше самим сделать угли из дров. Но помните, что розжиг костров в лесах запрещён, и для шашлыка обязательно нужен мангал.

И, конечно, не забываем поливать мясо в мангале водой или маринадом. Если оно всё же пригорело, испорченные куски лучше обрезать — так будет лучше для организма.

Заботимся о здоровье

Шашлычные посиделки почти всегда оборачиваются большой нагрузкой на пищеварительную систему. Именно поэтому врачи не рекомендуют выбираться на барбекю чаще, чем раз в две недели. Пожилым лучше вообще отказаться от красного мяса в пользу птицы.

Идеальное количество шашлыка для желудка — это полтора шампура. Большее не пойдёт на пользу, а то и вовсе вызовет приступ панкреатита.

Крепкий алкоголь с шашлыком — почти 100%-ая гарантия боли в печени. Его лучше заменить соком или красным сухим вином. Холодное пиво — тоже не самый подходящий напиток, особенно если шашлык из баранины. Бараний жир быстро застывает, а ледяная жидкость ускоряет процесс, что явно не обрадует желудок.

Ну, а чтобы пикник с барбекю не обернулся лишними «бубликами» на талии, достаточно не брать к шашлыку хлеб и лаваш. По этой же причине можно заменить майонез растительным маслом и лимонным соком, и обязательно добавить в него красный болгарский перец и петрушку с укропом.

Желаем нашим читательницам и читателям удачных шашлычных посиделок. А если по какой-то причине они не удались — не расстраивайтесь и приготовьте окрошку. ВашГород.ру уже сообщал, в каких магазинах продукты для неё самые выгодные.