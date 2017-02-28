Во время отключений горячей воды мамам в роддомах приходится мыться с ковшиками, сообщила редакции обеспокоенная новокузнечанка.
«Я недавно стала мамой и сейчас уже выписываюсь из 1-го роддома. Оказывается, наши роддома тоже отключают от горячей воды, а своей автономной системы водонагрева у них нет. Вы представляете себе, какие неудобства испытывают роженицы? Тем более что не всегда роды проходят благополучно. По-моему, это издевательство. Уже сейчас мамы беспокоятся, что скоро им воду отключат», — рассказала нам Анна.
В роддоме № 1 ВашГород.ру сообщили, что на время отключений медсёстры нагревают воду для мам и детей.
«Год назад родила дочку в 5-м роддоме, как раз в период отключения горячей воды. Мне ещё повезло: после родзала смогла душ принять, а на следующий день отключили… Персонал старался, как мог, грели воду в больших чанах, ставили в коридоре. Но этого не хватало, ещё и был всего один пластиковый ковш на весь этаж!
Поясню, после родов женщина нуждается в повышенной гигиене, и ребёнка надо постоянно подмывать. Хорошо хоть, влажные салфетки с собой были. А ещё ситуация осложняется тем, что отопление отключили в те же дни.
Сам роддом хороший, туалетные комнаты отремонтированы, есть душ, биде. Но неужели нельзя бойлерами оборудовать отделение? Говорят, в других роддомах города это уже сделали. Обращаюсь через сайт к главному врачу 5-й больницы: последуйте опыту коллег, создайте нам, молодым мамам, и малышам нормальные условия!" - рассказала нам новокузнечанка Алёна К.
«В этом году в 5-м роддоме воду отключали ненадолго, потом включили. Сейчас опять отключат. Когда её нет, швы мамам, которых кесарили, обрабатывают „Хлоргексидином“. Те, которые родили сами, пользуются влажными салфетками, или им предлагают поставить бутылку на солнышко».
Добавим, главврач в «Городской клинической больнице № 5» Юрий Снигирёв — депутат от «Единой России». Он уже не первый срок работает в Новокузнецком городском Совете депутатов, но, по-видимому, даже при этом не может решить такую простую, но очень важную задачу.
В Комитете ЖКХ Новокузнецка ВашГород.ру сказали, что обязаны проводить отключения для гидравлических испытаний.
«Процедура отключения у нас проходит ежегодно, и мы обязаны её в соответствии с законодательством пройти и подготовить наш город к предстоящему отопительному периоду», — сказал журналисту председатель Комитета ЖКХ Сергей Кулманаков.
На этот период какие-то мероприятия должна предусмотреть администрация роддома, добавил чиновник.
Ранее ВашГород.ру сообщал подробный график отключения горячей воды в Новокузнецке.
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А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
Речь-то о том что, пока одни греют и таскают воду, другие, те, что слуги народа, смотрят и потешаются.
Вот поэтому мы в ...опе и живём. Такие как вы всем довольны и ходят за ЕР голосовать
Вот поэтому мы в ...опе и живём. Такие как вы всем довольны и ходят за ЕР голосовать. Понятное дело можно выжить и без горячей воды, и со своим обогревателем. И без канализации. Давайте терпеть и радоваться, что мы не неженки