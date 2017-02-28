«Год назад родила дочку в 5-м роддоме, как раз в период отключения горячей воды. Мне ещё повезло: после родзала смогла душ принять, а на следующий день отключили… Персонал старался, как мог, грели воду в больших чанах, ставили в коридоре. Но этого не хватало, ещё и был всего один пластиковый ковш на весь этаж!

Поясню, после родов женщина нуждается в повышенной гигиене, и ребёнка надо постоянно подмывать. Хорошо хоть, влажные салфетки с собой были. А ещё ситуация осложняется тем, что отопление отключили в те же дни.

Сам роддом хороший, туалетные комнаты отремонтированы, есть душ, биде. Но неужели нельзя бойлерами оборудовать отделение? Говорят, в других роддомах города это уже сделали. Обращаюсь через сайт к главному врачу 5-й больницы: последуйте опыту коллег, создайте нам, молодым мамам, и малышам нормальные условия!" - рассказала нам новокузнечанка Алёна К.