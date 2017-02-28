Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
Неделя в Новосибирске начнётся с аномальной жары

Роженицам в Новокузнецке предлагают мыться водой из бутылки

Сегодня 13:41
1265
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Во время отключений горячей воды мамам в роддомах приходится мыться с ковшиками, сообщила редакции обеспокоенная новокузнечанка.

«Я недавно стала мамой и сейчас уже выписываюсь из 1-го роддома. Оказывается, наши роддома тоже отключают от горячей воды, а своей автономной системы водонагрева у них нет. Вы представляете себе, какие неудобства испытывают роженицы? Тем более что не всегда роды проходят благополучно. По-моему, это издевательство. Уже сейчас мамы беспокоятся, что скоро им воду отключат», — рассказала нам Анна.

В роддоме № 1 ВашГород.ру сообщили, что на время отключений медсёстры нагревают воду для мам и детей.

«Год назад родила дочку в 5-м роддоме, как раз в период отключения горячей воды. Мне ещё повезло: после родзала смогла душ принять, а на следующий день отключили… Персонал старался, как мог, грели воду в больших чанах, ставили в коридоре. Но этого не хватало, ещё и был всего один пластиковый ковш на весь этаж!

Поясню, после родов женщина нуждается в повышенной гигиене, и ребёнка надо постоянно подмывать. Хорошо хоть, влажные салфетки с собой были. А ещё ситуация осложняется тем, что отопление отключили в те же дни.

Сам роддом хороший, туалетные комнаты отремонтированы, есть душ, биде. Но неужели нельзя бойлерами оборудовать отделение? Говорят, в других роддомах города это уже сделали. Обращаюсь через сайт к главному врачу 5-й больницы: последуйте опыту коллег, создайте нам, молодым мамам, и малышам нормальные условия!" - рассказала нам новокузнечанка Алёна К.

Вот что ВашГород.ру сообщила сотрудница 5-го роддома:

«В этом году в 5-м роддоме воду отключали ненадолго, потом включили. Сейчас опять отключат. Когда её нет, швы мамам, которых кесарили, обрабатывают „Хлоргексидином“. Те, которые родили сами, пользуются влажными салфетками, или им предлагают поставить бутылку на солнышко».

Добавим, главврач в «Городской клинической больнице № 5» Юрий Снигирёв — депутат от «Единой России». Он уже не первый срок работает в Новокузнецком городском Совете депутатов, но, по-видимому, даже при этом не может решить такую простую, но очень важную задачу.

В Комитете ЖКХ Новокузнецка ВашГород.ру сказали, что обязаны проводить отключения для гидравлических испытаний.

«Процедура отключения у нас проходит ежегодно, и мы обязаны её в соответствии с законодательством пройти и подготовить наш город к предстоящему отопительному периоду», — сказал журналисту председатель Комитета ЖКХ Сергей Кулманаков.

На этот период какие-то мероприятия должна предусмотреть администрация роддома, добавил чиновник.

Ранее ВашГород.ру сообщал подробный график отключения горячей воды в Новокузнецке.

Комментарии 19
Добавить комментарий
аватар
Вольф
8 7
А что? сразу готовят детей к нелегкой жизни. он же в Рашке родился. пусть привыкает жить в спартанских условиях. Я щитаю так должно быть! Молодец депутат!
ответить
аватар
Вика
18 8
А что? сразу готовят детей к нелегкой жизни. он же в Рашке родился. пусть привыкает жить в спартанских условиях. Я щитаю так должно быть! Молодец депутат!
Куда вам понять мамочек. Это ужасно, мне кажется. в 21 веке
ответить
аватар
Кент
6 8
Страна Россия, но живем мы в Рашке
ответить
аватар
горожанин
10 0
А персонал кто поймет? Так же и плюхается в холодной воде
ответить
аватар
З
12 10
так не только роженицам тяжело. Людям, кому операции делают тяжелые, так же. ТОлько они молчат, а яжматери, как обычно, всем недовольны. Все страдают, не только "мамочки"
ответить
аватар
Я
3 6
так не только роженицам тяжело. Людям, кому операции делают тяжелые, так же. ТОлько они молчат, а яжматери, как обычно, всем недовольны. Все страдают, не только "мамочки"
Да, молчать и терпеть у нас в крови. Может, почитает эту статью депутат Снигирев и стыдно ему станет. И появятся водонагреватели.
А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
ответить
аватар
z
2 0
Да, молчать и терпеть у нас в крови. Может, почитает эту статью депутат Снигирев и стыдно ему станет. И появятся водонагреватели.
А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
Депы уже не люди, как и вся амдинистрация, их тулиив уксусил.
ответить
аватар
Велимир
2 0
так не только роженицам тяжело. Людям, кому операции делают тяжелые, так же. ТОлько они молчат, а яжматери, как обычно, всем недовольны. Все страдают, не только "мамочки"
Вы предлагаете мамочкам заткнуться? или как? в чём девушка неправа? Если все пациенты молчат, если этот депутат только и знает что кататься на дорогой машине, да шашни с молодухами крутить. Вместо того, чтобы заниматься своим делом. Стыд и позор этому Снигиреву.
ответить
аватар
Куртка Бейн 487
2 0
Да, молчать и терпеть у нас в крови. Может, почитает эту статью депутат Снигирев и стыдно ему станет. И появятся водонагреватели.
А вы товарищ родите, а я на вас потом посмотрю.
если он родит - ему миллион долларов заплатят. тоже польза
ответить
аватар
С.О.
7 4
Бабы, вы задолбали. им и воду греют, они все недовольны. Вас надо как раньше, в поле рожать, я бы посмотрел! Рожали же тогда и ничего! А щас только и делают что ноют. Нехрен ныть, ковш взяла и вперед!
ответить
аватар
Инга
3 6
Сама рожала в 1 роддоме в прошлом году. Ну что сказать? Отключение воды не застала, но вот в целом и без отключения есть над чем работать. Душ 1, женщин много. Биде в душевой. Туалета 3, они отдельно от душа. В душе убогий распылитель, на полу всегда вода. Медсестры бегают всклокоченные, замученные. Условия гигиены на 3 . Детей подмывали в палате в раковине, где и кружки. Если еще воды и отопления бы не было, то вообще труба. Новорожденные какают маслянистыми какашками. Подмывать долго. Какают 6-8 раз в день. Как мыть? А женщинам как подмываться в биде? Как голову мыть? Какие ковшики? А после операций как медсестры моют? Страшно даже представить. И не надо кричать яжематери, причем это? Холодная вода для подмывания = воспалению, маститам, простудам. Дурдом.
ответить
аватар
Ведьм
2 1
Сама рожала в 1 роддоме в прошлом году. Ну что сказать? Отключение воды не застала, но вот в целом и без отключения есть над чем работать. Душ 1, женщин много. Биде в душевой. Туалета 3, они отдельно от душа. В душе убогий распылитель, на полу всегда вода. Медсестры бегают всклокоченные, замученные. Условия гигиены на 3 . Детей подмывали в палате в раковине, где и кружки. Если еще воды и отопления бы не было, то вообще труба. Новорожденные какают маслянистыми какашками. Подмывать долго. Какают 6-8 раз в день. Как мыть? А женщинам как подмываться в биде? Как голову мыть? Какие ковшики? А после операций как медсестры моют? Страшно даже представить. И не надо кричать яжематери, причем это? Холодная вода для подмывания = воспалению, маститам, простудам. Дурдом.
Там есть отличные платные палаты с душем и туалетом. и увольте от физиологических подробностей .
ответить
аватар
Н.
4 1
Сама прошла через кесарево сечение. Не помню, чтобы шов после операции водой из-под крана промывали, даже и тёплой? Что за бред! При чём тут горячая вода? Только антисептиком обрабатывается разрез, даже после снятия швов. Да, отсутствие горячей воды и отопление - это проблема для рожениц и других больных, в первую очередь гигиеническая. Но зачем всё в кучу собирать? Для большей убедительности что ли?
ответить
аватар
читатель
8 2
Рожала тоже в 1 роддоме, во время отключения, и ничего, никто не умер, не замерз. Попросили родственников принести нагреватель-змейку и все норм. Достали уже эти неженки. А как ваши мамы и бабушки рожали? И заметьте здоровых детей рожали. Вы там находитесь 5 дней, выжить можно. В некоторых странах и ваши условия покажутся раем. А вы только и знаете, что ныть.
ответить
аватар
Мать
1 2
Бабы, вы задолбали. им и воду греют, они все недовольны. Вас надо как раньше, в поле рожать, я бы посмотрел! Рожали же тогда и ничего! А щас только и делают что ноют. Нехрен ныть, ковш взяла и вперед!
Лишь бы от вас не рожали, таким плодиться вредно.
Речь-то о том что, пока одни греют и таскают воду, другие, те, что слуги народа, смотрят и потешаются.
ответить
аватар
Наталья
2 0
А персонал кто поймет? Так же и плюхается в холодной воде
Так вроде к персоналу претензий в статье нет. Они тоже пострадавшая сторона. Правильно пишут, без горячей воды нельзя любую больницу оставлять. Не только роддом. Но это не повод молчать.
ответить
аватар
Jackie
0 0
Хорошо, что я рожать ближайшие лет 5 не собираюсь... Вообще взяла бы ребёночка в Доме малютки.
ответить
аватар
Наталья
0 3
Сама прошла через кесарево сечение. Не помню, чтобы шов после операции водой из-под крана промывали, даже и тёплой? Что за бред! При чём тут горячая вода? Только антисептиком обрабатывается разрез, даже после снятия швов. Да, отсутствие горячей воды и отопление - это проблема для рожениц и других больных, в первую очередь гигиеническая. Но зачем всё в кучу собирать? Для большей убедительности что ли?
Потому что при невозможности нормальной гигиены больше шансов, что швы загоняться. Никто их теплой водой не моет, где вы это увидели?
Вот поэтому мы в ...опе и живём. Такие как вы всем довольны и ходят за ЕР голосовать
ответить
аватар
Наталья
1 0
Рожала тоже в 1 роддоме, во время отключения, и ничего, никто не умер, не замерз. Попросили родственников принести нагреватель-змейку и все норм. Достали уже эти неженки. А как ваши мамы и бабушки рожали? И заметьте здоровых детей рожали. Вы там находитесь 5 дней, выжить можно. В некоторых странах и ваши условия покажутся раем. А вы только и знаете, что ныть.
И вам повторю:
Вот поэтому мы в ...опе и живём. Такие как вы всем довольны и ходят за ЕР голосовать. Понятное дело можно выжить и без горячей воды, и со своим обогревателем. И без канализации. Давайте терпеть и радоваться, что мы не неженки
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ