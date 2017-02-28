Местные торговые сети уходят из Новокузнецка.

В 2015 году обанкротились «Солнышко» и «Ваш Гастрономыч». В 2016-м заявление подала кемеровская компания «Регионмарт» («Чибис», «Спутник» и «Поляна»). Закрытились многие точки «Беляевских продуктов». А недавно появилась информация о том, что с рынка уходит «Ближний».

Места бывших кузбасских супермаркетов торопятся занять федералы. Некоторые магазины «Солнышко» заняла «Мария-Ра». Барнаульцы также планируют открыть точку на площадке бывшего «Вашего Гастрономыча». Вместо «Чибисов» может открыть «Пятёрочку». А на помещения «Ближних», как стало известно ВашГород.ру, метит «Магнит».

Приход федералов, казалось бы, нам только на пользу. На «Солнышко» в его бытность многие жаловались из-за просрочки, «Ближний» наши читатели обвинили в завышенных ценах. А чужие ритейлеры, как правило, хвастаются отсутствием и того, и другого.

Однако федеральные торговые сети не платят налоги городу и области. Сначала они обещают регистрировать филиалы в городе, а потом переносят их за пределы Кузбасса, куда и утекают платежи. Вывод: больше новокузнечан идут в «Ашан» и «Ленту» — сильнее трещит по швам городской бюджет. А это прямым образом влияет на то, что нас окружает — состояние поликлиник, школ, детских домов и так далее. Получается, что мы одновременно экономим и на продуктах, и на самих себе.

Не самую приятную для города ситуацию мог бы сдержать мэр города Сергей Кузнецов. Однако, по его словам, власти поддерживают местных предпринимателей.

«Мы не уничтожаем средний и малый бизнес, мы предлагаем каждому предпринимателю альтернативную площадку. Многие меня обвиняют, что я впустил в город федералов — „Ашан“, „Леруа Мерлен“, „Лента“, „Пятерочка“, но ведь благодаря этому мы на голову подняли торговую культуру и обеспечили город рабочими местами. К тому же, они нам заплатили деньги за землю», — цитирует SU Кузнецова.

Добавим, ещё в 2015 году аналитики связывали неудачи кузбасских ритейлеров с экспансией нашей области федералами. Даже если сегодня, два года спустя, и объявится местный предприниматель, сможет ли он выжить среди ещё большего обилия «Магнитов», «Пятёрочек», «Лент» и «Марий-Ра»? Мы сомневаемся…