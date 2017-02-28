После введения контрсанкций российским фермерам сулили золотые горы.

Им обещали гранты на 1,5 миллиона рублей на хозяйство, возврат потраченных на скот средств, субсидии на кредиты, лизинг оборудования и животных и многое другое. ВашГород.ру решил узнать, так ли хорошо нашим фермерам живётся, как мы каждый день слышим с экранов ТВ.

Побеседовали с двумя производителями — Иваном Ворониным из Новосибирской области, который делает молочку, масло и яйца, и сыроваром Сергеем Харченко из Кемеровской области.

«Я держу кур и занимаюсь разведением коз с 2012 года. Продаю козье молоко, сливки, творог, масло, куриные яйца. Клиенты по большей части — индивидуальные потребители, работаю на заказ. Государство мне ничем не помогает. А вообще, я и не знаком ни с одной программой, которая могла бы мне чем-то помочь», — рассказал нам Иван Воронин.

Фотографии — Иван Воронин

Сергей завёл бизнес уже после контрсанкций. За помощью к властям пока не обращался.

«Знаю, что существует целый ряд муниципальных программ субсидирования фермеров разного уровня. Выдаются гранты и оказывается всесторонняя поддержка сельскохозяйственному сектору. Это одно из приоритетных направлений, и это не может ни радовать. Во всяком случае, в Белове и Кузбассе вообще. Про другие регионы мне неизвестно, но могу предположить, что подобным образом дела обстоят по всей стране», — добавил Сергей Харченко.

На вопрос, повлияло ли эмбарго на число новых клиентов, Сергей Харченко не смог ответить однозначно — бизнес организовал после. А вот что ответил Иван:

«Стоимость козьего молока у нас за последние годы немного опустилась, а яиц слегка выросла. Обусловлено переоценкой цепочки производства. Про клиентскую базу могу заметить, что кто-то из покупателей приходит (например, по рекомендации друзей), кто-то, наоборот, уходит, ведь наша отпускная цена всё-таки выше магазинной. Это рынок: по-моему, здесь нет ничего необычного».

Фото: Сергей Харченко, Pixabay

После введения продэмбарго многие производители «сели» на искусственные добавки. Только по итогам 2015 года в России они закупили из зарубежа на 26% больше пальмового масла и на 11% - сухого молока. На полках магазинов то и дело встречается просрочка. За качественными продуктами многие горожане обратились к фермерам, что не прошло мимо инициативных сибиряков.

Например, новосибирец Олег Сарин создал площадку по продаже фермерских товаров «Сытая страна», где каждый производитель может реализовать продукцию. В Кузбассе и не только набирает обороты кооператив «Калина-Малина», который помогает начинающим и уже опытным фермерам организовать бизнес.

Что же главный человек, для которого всё и делается — потребитель? Хотя многие жалуются на «безвкусное» молоко и колбасу «из бумаги», спрос на дешёвые продукты по-прежнему высок. Причина или в понижении доходов, о котором так много говорят в СМИ, или просто не все понимают, что, покупая качественные продукты, они делают вклад в собственное здоровье.