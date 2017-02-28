Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре объединений.
Реестры дачников сегодня существуют в 70% российских садовых некоммерческих товариществ. До конца мая все объединения должны завершить формирование списков своих членов, сообщает РБК.
Такая норма предусмотрена законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. В настоящее время в большинстве дачных объединений существуют списки членов, которые утверждаются общим собранием и не отражают изменений в составе того или иного товарищества.
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