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Недвижимость и строительство

Дачникам остался месяц: нужно успеть стать членом объединения

17 мая 11:00
2654
Автор:
Михаил Шестаков
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
forum.onliner.by

Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре объединений.

Реестры дачников сегодня существуют в 70% российских садовых некоммерческих товариществ. До конца мая все объединения должны завершить формирование списков своих членов, сообщает РБК.

Такая норма предусмотрена законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. В настоящее время в большинстве дачных объединений существуют списки членов, которые утверждаются общим собранием и не отражают изменений в составе того или иного товарищества.

Недвижимость и строительство
Комментарии 3
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Привет дачникам
4 1
Вам остался месяц: нужно успеть стать членом....
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олег
9 0
а всем остальным осталось полгода, и все. наши вожди уже приготовили запасные аэродромы
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123
4 2
Вату опять хотят посчитать, чтобы оптом поставить на счетчик. Вата с выпученными шарами сама того не понимая поставится на счетчик и будет доиться ))
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