Дачникам и садоводам остался месяц для регистрации в специальном реестре объединений.

Реестры дачников сегодня существуют в 70% российских садовых некоммерческих товариществ. До конца мая все объединения должны завершить формирование списков своих членов, сообщает РБК.

Такая норма предусмотрена законом о садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан. В настоящее время в большинстве дачных объединений существуют списки членов, которые утверждаются общим собранием и не отражают изменений в составе того или иного товарищества.