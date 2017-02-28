Для начинающих и действующих предпринимателей отвечаем на вопросы:

— кадры в организации, устройство наемных работников;

— банковское обслуживание, онлайн — кассы;

— бухгалтерский учет в организации;

— выбор системы налогообложения для Вашего вида деятельности;

— налоговые каникулы, сдача налоговой отчетности.

Ждём Вас 18 мая 2017 года в 14:00 в БЦ «Меридиан» (ул. Сеченова, 28 А, офис 711).

В семинаре принимают участие: специалист МАУ «МФЦ города Новокузнецка», инспекторы ИФНС по Центральному району города Новокузнецка, представители банков, специалист по кадровому учету.

Заявку на участие в семинаре просим направить: на электронный адрес uczeb@bk.ru,

сообщить по телефону 32−20−25 (6074, 6075), 89 059 130 200.