Для начинающих и действующих предпринимателей отвечаем на вопросы:
— кадры в организации, устройство наемных работников;
— банковское обслуживание, онлайн — кассы;
— бухгалтерский учет в организации;
— выбор системы налогообложения для Вашего вида деятельности;
— налоговые каникулы, сдача налоговой отчетности.
Ждём Вас 18 мая 2017 года в 14:00 в БЦ «Меридиан» (ул. Сеченова, 28 А, офис 711).
В семинаре принимают участие: специалист МАУ «МФЦ города Новокузнецка», инспекторы ИФНС по Центральному району города Новокузнецка, представители банков, специалист по кадровому учету.
Заявку на участие в семинаре просим направить: на электронный адрес uczeb@bk.ru,
сообщить по телефону 32−20−25 (6074, 6075), 89 059 130 200.
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