В Новокузнецке осудили мужчину, который обманул двух женщин на 400 тысяч рублей.
Напомним, 29-летний новокузнечанин познакомился со своей жертвой в одной из соцсетей. Молодые люди начали встречаться. Вскоре жених под различными предлогами стал «одалживать» у новокузнечанки деньги. Суммы варьировались от 10 000 до 60 000 рублей. Наличные ему якобы были нужны для решения проблем по бизнесу. По такой схеме злоумышленник похитил у горожанки 170 000 рублей.
Этого показалось мало, и мужчина переключился на мать девушки. Он попросил у неё денег взаймы якобы на свадьбу с её дочерью. Женщина отдала будущему «зятю» кредитную карточку, на которой хранилось около 230 тысяч рублей. Аферист потратил всю сумму. А вот жениться новокузнечанин не собирался. Возвращать деньги — тоже.
Куйбышевский районный суд Новокузнецка назначил мужчине 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Кроме того, осуждённый обязан возместить материальный ущерб, причинённый потерпевшим. Отметим, в биографии новокузнечанина уже есть судимость за невыплату алиментов.
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Песенка вспомнилась, тупаая, но веселая....
"Зять, не.....уй взять" )))