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В Кузбассе пропали два подростка

17 мая 09:36
2889
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ngs.ru

Полиция Кемерова просит помочь в поиске двух мальчиков.

Максим Павлов (16 лет) и Ярослав Гончаров (15 лет) 8 мая убежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Полицейские узнали, что ребята хотели добраться автостопом до Краснодарского края.

Максим среднего телосложения, рост — 165 сантиметров. Лицо овальное, волосы русые, глаза голубые. На кисти левой руки у мальчика татуировка — буква «М». В день пропажи на нём была матерчатая серая куртка, спортивные брюки и тёмные кроссовки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Рост Ярослава — около 180 сантиметров. Телосложение у подростка среднее, лицо овальное, волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент пропажи был одет в тёмно-бордовую спортивную кофту, спортивные чёрные штаны и чёрные кроссовки.

На фото слева — Ярослав Гончаров, справа — Максим Павлов.

Граждан, которые знают, где находятся подростки или видели их, просят позвонить по телефонам полиции в Кемерове — 8-(3842)-390−723, 8-(3842)-390−724 или 02.

Добавим, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», судя по информации в их группе в соцсетях, мальчиков в розыск не объявляли.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в минувшие выходные в Берёзовском пропали три шестиклассницы. Девочки ушли в школу в субботу и домой не вернулись. Родители обратились в полицию, и в воскресенье детей нашли. Выяснилось, что девочки боялись наказания за прогулы, и целенаправленно скрывались от родных и полиции.

Комментарии 5
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Вова
2 1
Что такое социально реабилитационный центр?
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Маргарита
1 0
Что такое социально реабилитационный центр?
Приют... Детский дом.
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сова
7 4
Значит так "хорошо" в этих центрах жить, раз сбегают дети. Родители паразиты рожают на муки детей. Мальчики уже большие, захотели самостоятельной жизни, ну и пусть определяются. Всё равно из них не будет нормальных людей. Помыкаются да и вернутся.
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Ольга
1 4
Значит так "хорошо" в этих центрах жить, раз сбегают дети. Родители паразиты рожают на муки детей. Мальчики уже большие, захотели самостоятельной жизни, ну и пусть определяются. Всё равно из них не будет нормальных людей. Помыкаются да и вернутся.
Ты что ли нормальный! так рассуждаешь?
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сова
0 1
Ты что ли нормальный! так рассуждаешь?
Я с вами не сидела в одной песочнице и не тыкайте. И что вам не нравится? У вас есть пример того чтобы, от нормальных родителей дети были в приютах? Если только за большим исключением, когда нет родственников. У нормальных родителей дети не сбегают из дома и не забирают в приюты. А по детям можно судить какие родители у них. К нам во двор приходят детки всякого возраста и можно сказать это не дети, это просто недоразумения ходячие!
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