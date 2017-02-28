Полиция Кемерова просит помочь в поиске двух мальчиков.

Максим Павлов (16 лет) и Ярослав Гончаров (15 лет) 8 мая убежали из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Полицейские узнали, что ребята хотели добраться автостопом до Краснодарского края.

Максим среднего телосложения, рост — 165 сантиметров. Лицо овальное, волосы русые, глаза голубые. На кисти левой руки у мальчика татуировка — буква «М». В день пропажи на нём была матерчатая серая куртка, спортивные брюки и тёмные кроссовки. Об этом сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

Рост Ярослава — около 180 сантиметров. Телосложение у подростка среднее, лицо овальное, волосы тёмно-русые, глаза карие. На момент пропажи был одет в тёмно-бордовую спортивную кофту, спортивные чёрные штаны и чёрные кроссовки.

На фото слева — Ярослав Гончаров, справа — Максим Павлов.

Граждан, которые знают, где находятся подростки или видели их, просят позвонить по телефонам полиции в Кемерове — 8-(3842)-390−723, 8-(3842)-390−724 или 02.

Добавим, волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», судя по информации в их группе в соцсетях, мальчиков в розыск не объявляли.

Как уже сообщал ВашГород.ру, в минувшие выходные в Берёзовском пропали три шестиклассницы. Девочки ушли в школу в субботу и домой не вернулись. Родители обратились в полицию, и в воскресенье детей нашли. Выяснилось, что девочки боялись наказания за прогулы, и целенаправленно скрывались от родных и полиции.