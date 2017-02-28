В России могут начаться перебои с импортными медикаментами.

Такие прогнозы дают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Причиной станут новые требования к маркировке лекарств, пишут «Известия».

С 2019 года все субъекты рынка должна будут подключиться к информационной системе, в которой будет фиксироваться информация о цене. Причём стоимость препаратов нужно указывать на каждом этапе их перехода — начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке.

Оператором системы является Федеральная налоговая служба (ФНС).

Все данные о медикаментах будут закреплены за идентификационным номером. Он появится на каждой упаковке лекарств в стране. Препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России.

По словам экспертов, производителям придётся изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Но это дорого: одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.

Сейчас АЕБ готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств. Представители зампреда правительства не смогли предоставить изданию оперативных комментариев о предложении ассоциации.