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Эксперты прогнозируют дефицит лекарств в России

17 мая 10:17
916
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mykolaivka-rada.gov.ua

В России могут начаться перебои с импортными медикаментами.

Такие прогнозы дают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Причиной станут новые требования к маркировке лекарств, пишут «Известия».

С 2019 года все субъекты рынка должна будут подключиться к информационной системе, в которой будет фиксироваться информация о цене. Причём стоимость препаратов нужно указывать на каждом этапе их перехода — начиная с момента отгрузки лекарств с завода к дистрибутору и далее по цепочке.

Оператором системы является Федеральная налоговая служба (ФНС).

Все данные о медикаментах будут закреплены за идентификационным номером. Он появится на каждой упаковке лекарств в стране. Препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России.

По словам экспертов, производителям придётся изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Но это дорого: одному заводу потребуется несколько миллионов долларов. Зарубежные производители, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.

Сейчас АЕБ готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств. Представители зампреда правительства не смогли предоставить изданию оперативных комментариев о предложении ассоциации.

Комментарии 6
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Читатель
8 1
Патриотизм. Естественный отбор. Что дальше?
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житель
6 0
Патриотизм. Естественный отбор. Что дальше?
по гектару раздают что бы было где хоронить
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Чел
0 4
Патриотизм. Естественный отбор. Что дальше?
Что несешь?
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((
1 0
А мы все равно установим свои стандарты, и пусть весь мир меняет системы управления, чтобы соответствовать нашим требованиям. Хотя... лучше пусть россияне быстрей передОхнут.
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Жека
1 0
И гречки, и спичек, и мыла...бла бла бла )
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