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На сколько сядет виновник смертельного ДТП с юными футболистами

17 мая 10:27
1753
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ГУ МВД

В Кузбассе вынесли приговор 19-летнему водителю, по вине которого прошлым летом погибли два юных футболиста.

Экспертиза показала, что водитель превысил скорость — 130 километров в час вместо разрешённых для автобусов 90. Из-за этого он не справился с управлением, когда лопнуло колесо.

Помимо этого, у водителя не было прав категории «D», которые позволяют управлять микроавтобусом с 12 пассажирскими сиденьями.

В итоге молодого человека признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Он проведёт 3,5 года в колонии-поселении, а после этого ещё 3 года не сможет садиться за руль. Об этом «РИА Новостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, резонансное ДТП произошло на трассе «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий» 7 августа 2016 года. Микроавтобус перевозил 9 игроков юниорской футбольной команды «Кузбасс имени Раздаева». Один из спортсменов погиб на месте, другой скончался после полутора месяцев в реанимации.

Представители кемеровской СДЮШОР по футболу, а также начальница управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемерова не знали о проведении соревнований и перевозке футболистов. В итоге директора спортшколы, тренера и чиновницу уволили.

Комментарии 5
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AAD
5 0
Категория В не позволяет управлять микроавтобусом с 12 пассажирскими сиденьями
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Читатель
0 0
категория "В" - автомобили (за исключением транспортных средств категории "А"), разрешенная максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов; автомобили категории "В", сцепленные с прицепом, разрешенная максимальная масса которого превышает 750 килограммов, но не превышает массы автомобиля без нагрузки, при условии, что общая разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов;
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Дон Хенаро 41653
18 0
А на сколько сядет Мовшин?
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z
3 0
Дон Хенаро:
А на сколько сядет Мовшин?
Он уже сидит с тулиивым и крофь кубасовцев попивают.
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777
3 0
Дон Хенаро:
А на сколько сядет Мовшин?
А что там с Негодяевым, который сбил женщину на остановке насмерть
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