В Кузбассе вынесли приговор 19-летнему водителю, по вине которого прошлым летом погибли два юных футболиста.

Экспертиза показала, что водитель превысил скорость — 130 километров в час вместо разрешённых для автобусов 90. Из-за этого он не справился с управлением, когда лопнуло колесо.

Помимо этого, у водителя не было прав категории «D», которые позволяют управлять микроавтобусом с 12 пассажирскими сиденьями.

В итоге молодого человека признали виновным по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц». Он проведёт 3,5 года в колонии-поселении, а после этого ещё 3 года не сможет садиться за руль. Об этом «РИА Новостям» рассказали в пресс-службе прокуратуры по Кемеровской области.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, резонансное ДТП произошло на трассе «Кемерово — Ленинск-Кузнецкий» 7 августа 2016 года. Микроавтобус перевозил 9 игроков юниорской футбольной команды «Кузбасс имени Раздаева». Один из спортсменов погиб на месте, другой скончался после полутора месяцев в реанимации.

Представители кемеровской СДЮШОР по футболу, а также начальница управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Кемерова не знали о проведении соревнований и перевозке футболистов. В итоге директора спортшколы, тренера и чиновницу уволили.