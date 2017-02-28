Россияне скоро смогут оплачивать покупки с помощью Android Pay в гаджетах.
Для этого на смартфон, планшет или фаблет надо скачать официальное приложение Android Pay и привязать к устройству банковскую карту системы Visa. В гаджете также должен быть встроенный модуль NFC. При соблюдении этих условий владелец сможет оплачивать покупки, просто прислоняя к терминалу своё устройство.
Воспользоваться услугой смогут клиенты «Альфа-Банка», МТС, ВТБ24, банков «Открытие», «Райффазенбанк», Сбербанк, «Тинькофф» и Ак Барс Банк, пишет TJ.
Ранее сообщалось, что сервис в нашей стране запустят уже 16 мая. У некоторых пользователей вчера приложение уже появилось в смартфонах или стало доступно в Google Play, но привязка банковской карты не получилась. Некоторые гаджеты всё ещё показывают, что приложение недоступно в России.
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Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
Ооо...началось...
Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
Ооо...началось...
Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
Я имею ввиду, что на самсунг обновления безопасности ОС выходят чаще всего. Тем более не говоря о полной китайщине, которая вообще не обновляется или же хуже с китая приходит не сертифицированная и уже зараженная.
Ос - андроид, а то что вы видите это называется лаунчер (оболочка) и обновления не андроида вам приходят...
Я имею ввиду, что на самсунг обновления безопасности ОС выходят чаще всего. Тем более не говоря о полной китайщине, которая вообще не обновляется или же хуже с китая приходит не сертифицированная и уже зараженная.
Ос - андроид, а то что вы видите это называется лаунчер (оболочка) и обновления не андроида вам приходят...
Был у меня недавно китайский кенкси, так вот туда ручками с офф сайта отдельно качаются обновления безопасности и устанавливаются на телефон.
Дыры андроида закрывают чаще всего на самсунге, гораздо реже лджи. На остальное обновления выходят раз в год-два.