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В России запускают Android Pay

17 мая 11:10
1270
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
droiddaily.ru

Россияне скоро смогут оплачивать покупки с помощью Android Pay в гаджетах.

Для этого на смартфон, планшет или фаблет надо скачать официальное приложение Android Pay и привязать к устройству банковскую карту системы Visa. В гаджете также должен быть встроенный модуль NFC. При соблюдении этих условий владелец сможет оплачивать покупки, просто прислоняя к терминалу своё устройство.

Воспользоваться услугой смогут клиенты «Альфа-Банка», МТС, ВТБ24, банков «Открытие», «Райффазенбанк», Сбербанк, «Тинькофф» и Ак Барс Банк, пишет TJ.

Ранее сообщалось, что сервис в нашей стране запустят уже 16 мая. У некоторых пользователей вчера приложение уже появилось в смартфонах или стало доступно в Google Play, но привязка банковской карты не получилась. Некоторые гаджеты всё ещё показывают, что приложение недоступно в России.

Комментарии 10
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житель
12 3
когда нет элементарной защиты и безопасность электронных платежей стремится к нулю продолжайте привязывать карты к телефонам а потом ожидать смс о внезапном обнулении счета.
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Господин с ильинки 2093
6 3
Ооо...началось...
Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
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12345
4 2
Господин с ильинки:
Ооо...началось...
Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
а самсунг не на андроиде, не?
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Vasya
5 3
Господин с ильинки:
Ооо...началось...
Адроид - самая дырявая ОС. Если на апле или самсунге еще можно привязать карточку, так, чисто для любопытства и-то с небольшой суммой на счете, то для андроида это будет просто провал.
Банки в 95% случаев не растрачивают деньги клиентам похищенные через интернет банки или с карт, аргументируя это виной пользователя.
Если и собираетесь испытывать, то обязательно нужно устанавливать последнее обновления ОС и антивирусное ПО.
Но лучше по-старинке, по карточке))
Для вас наверное будет неожиданностью но самсунг тоже на андроиде! Или У вас самсунг на ios?!?!
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Господин с ильинки 2093
3 4
Для вас наверное будет неожиданностью но самсунг тоже на андроиде! Или У вас самсунг на ios?!?!
Я имею ввиду, что на самсунг обновления безопасности ОС выходят чаще всего. Тем более не говоря о полной китайщине, которая вообще не обновляется или же хуже с китая приходит не сертифицированная и уже зараженная.
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Vasya
2 2
Господин с ильинки:
Я имею ввиду, что на самсунг обновления безопасности ОС выходят чаще всего. Тем более не говоря о полной китайщине, которая вообще не обновляется или же хуже с китая приходит не сертифицированная и уже зараженная.
вы лучше промолчите, воспользуйтесь интернетом, почитайте как ваша так называемая безопасность работает.
Ос - андроид, а то что вы видите это называется лаунчер (оболочка) и обновления не андроида вам приходят...
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12345
2 3
Господин с ильинки:
Я имею ввиду, что на самсунг обновления безопасности ОС выходят чаще всего. Тем более не говоря о полной китайщине, которая вообще не обновляется или же хуже с китая приходит не сертифицированная и уже зараженная.
Вот такие люди и сидят на яблоке, и срачи разводят иос/андроид рукалицо
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Поцреотин Вроткампотин
3 2
А когда Вова и Вротенберг запилят Вата.Pay? А то жду-жду, дождаться не могу. Хочу карту мир привязать, а не к чему ((
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TigerShot89 9550
1 0
Это скорее в качестве резерва, если карту дома забыл. По времени эта процедура нереально затяжная...Не рекомендую использовать где-нибудь в очередях в гипермаркетах... На самом деле удобнее использовать просто PayPass карту - поднес к терминалу, несколько секунд и оплата прошла. Все. Никаких лишних телодвижений, ввода пин кода, подписей, проверок. PayPass работает почти везде(кроме совсем старых терминалов и банкоматов).
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Господин с ильинки 2093
3 0
вы лучше промолчите, воспользуйтесь интернетом, почитайте как ваша так называемая безопасность работает.
Ос - андроид, а то что вы видите это называется лаунчер (оболочка) и обновления не андроида вам приходят...
А чего же тут молчать, если речь я вел о обновлениях безопасности. Обновления безопасности андроида, а не обновления лаунчеров и прочей шняги из магазинов, как вы наверное подумали.
Был у меня недавно китайский кенкси, так вот туда ручками с офф сайта отдельно качаются обновления безопасности и устанавливаются на телефон.
Дыры андроида закрывают чаще всего на самсунге, гораздо реже лджи. На остальное обновления выходят раз в год-два.
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