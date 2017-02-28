Россияне скоро смогут оплачивать покупки с помощью Android Pay в гаджетах.

Для этого на смартфон, планшет или фаблет надо скачать официальное приложение Android Pay и привязать к устройству банковскую карту системы Visa. В гаджете также должен быть встроенный модуль NFC. При соблюдении этих условий владелец сможет оплачивать покупки, просто прислоняя к терминалу своё устройство.

Воспользоваться услугой смогут клиенты «Альфа-Банка», МТС, ВТБ24, банков «Открытие», «Райффазенбанк», Сбербанк, «Тинькофф» и Ак Барс Банк, пишет TJ.

Ранее сообщалось, что сервис в нашей стране запустят уже 16 мая. У некоторых пользователей вчера приложение уже появилось в смартфонах или стало доступно в Google Play, но привязка банковской карты не получилась. Некоторые гаджеты всё ещё показывают, что приложение недоступно в России.