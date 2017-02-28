Тайны и легенды Новокузнецка, театрализованные и виртуальные экскурсии — это и многое другое ждёт новокузнечан во время акции «Ночь в музее».

О «Легендах и тайнах города N» горожанам расскажут в ночь с 19 на 20 мая.

Путешествие начнётся от Новокузнецкого краеведческого музея (проспект Пионерский, 24). Здесь посетителей встретит рудознатец Михайло Волков, который расскажет о том, как был найден уголь. Помощники первооткрывателя чёрного золота удивят зрителей ожившими легендами и поведают тайны города N.

Вторая остановка — Новокузнецкий художественный музей (улица Кирова, 62). Его посетителей ожидает специально подготовленная программа, позволяющая совершить захватывающее путешествие во времени и с неожиданного ракурса взглянуть на легенды, связанные с историей градостроительства нашего города. Погрузиться в необыкновенную атмосферу прошлого помогут музейные экспонаты, которые давно не демонстрировались широкой аудитории.

Путешествие продолжится в Литературно-мемориальном музее Фёдора Михайловича Достоевского (улица Достоевского, 29). У деревянных ворот небольшого одноэтажного дома уже пару месяцев собираются местные «кумушки»… Что так взволновало их? Какие же тайны и семейные секреты хранит улица Большая? Об этом вы узнаете, посетив скромный домик портного Михаила Дмитриева.

Завершится автобусный экскурсионный тур в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» (Крепостной проезд, 1). Здесь гостей окутает таинственная атмосфера тюремного замка. Как известно, с 1870 года на горе Вознесенской, на месте крепости, исправно функционировала тюрьма для уголовных преступников. Постояльцы тюрьмы поведают о легендарных сибирских разбойниках, фальшивомонетчиках и планах дерзких побегов.

Организованные группы участников «Ночи в музее» в сопровождении квалифицированных экскурсоводов будут отправляться на комфортабельных автобусах от центрального здания Новокузнецкого краеведческого каждые полчаса, с 18−00 до 23−30.

Для удобства посетителей организована предварительная продажа билетов в Новокузнецком краеведческом музее. Уточнить информацию можно по телефону: (3843) 74−18−04.

Специальную программу подготовил также интерактивный научно-познавательный центр «Кузница наук» (улица Энтузиастов, 16). Новокузнечан приглашают 19 мая узнать «Тайны музея науки».

Гостей ждут театрализованная экскурсия и шоу «Микс». Сеансы начинаются в 16:00, 18:00, 20:00. Стоимость билета — 350 рублей.

Научно-технический музей имени Ивана Павловича Бардина также присоединился к масштабной акции.

На уличных стенах здания музея в эту ночь будут транслироваться исторические кадры Кузнецкстроя. Гостей ждёт необычная экскурсия и театральная интерпретация к 145-летию легендарного металлурга Михаила Курако по мотивам рассказа А. Бека «События одной ночи».

Также для посетителей будет работать интерактивная зона, где с помощью очков виртуальной реальности любой желающий сможет переместиться на производственные площадки ЕВРАЗ ЗСМК и ЕВРАЗ НТМК.

Мероприятия начинаются с 20:00 и продолжатся до 24:00.

Стоимость билетов для взрослых — 100 рублей, для школьников — 40 рублей.

Информацию можно уточнить по телефонам: (3843) 79−41−56, (3843) 79−18−34.