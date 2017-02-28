Хорошо сейчас за городом — скоро всё зацветёт. И тяжёлые шмели деловито, точно младенцы, станут сосать тёплый, молочно-сладкий нектар распустившихся садовых цветов. А вокруг — только тихие яркие поля, над которыми дрожит галлюциногенное марево нежной знойной дымки, и быстрый серебристый промельк хитрой местной плотвы — в речной воде. Любой владелец загородного дома этого ждёт. Правда, могут возникнуть неприятные неожиданности — например, кто-то в ваше отсутствие проникнет на территорию коттеджа, чтобы «приватизировать» то, что там плохо и даже очень хорошо лежит. Но есть надёжный способ избавить себя от таких неприятностей — установить в своём доме систему видеонаблюдения.

Видеонаблюдение на территории коттеджа может быть частью глобальной системы безопасности или просто выполнять некоторые её функции. Его главная задача — вовремя предупредить собственника о любом несанкционированном проникновении. Но и в повседневной жизни видеокамерам можно найти очень полезное применение. Например, с помощью удалённого наблюдения легко контролировать наёмных рабочих — что и как они делают или не делают внутри и снаружи вашего дома. И всегда можно посмотреть, чем заняты ваши дети, когда родителей нет рядом. А можно использовать видеофайлы для создания домашнего видео или записи весёлых вечеринок.

Как видите, функций, выполняемых системой видеонаблюдения для коттеджа, немало. Это и контроль происходящего на прилегающей территории и внутри дома. И регистрация с последующим хранением всех «видеодокументов» о знаменательных семейных событиях. И, конечно, оперативное реагирование на несанкционированное проникновение. Причём все эти данные можно хранить как на своих аппаратных средствах, так и на облачных ресурсах.

Для кого-то дом за городом — это место постоянного жительства. А кто-то просто приезжает сюда время от времени, чтобы восстановить силы и насладиться покоем, тишиной и красотой приятной загородной жизни. Но в любом случае — каждому владельцу необходимо чувствовать себя в стенах своего коттеджа в полной безопасности. Вандалы, грабители и воры никогда не упустят шанса поживиться лёгкой лакомой добычей — вашим имуществом, оставленным без присмотра в загородном доме.

Раньше владельцам таких домов и дач, покидавшим свои «фазенды» надолго, приходилось использовать чуть ли не единственный способ защиты от любителей поживиться чужим добром — не оставлять на месте ничего ценного. Только сегодня есть более рациональное и правильное решение — система видеонаблюдения. Используя современные технические решения, вы сможете, не выходя из городской квартиры, увидеть не только реальную картину происходящего, но и просмотреть весь записанный камерами видеоархив за любой период времени в течение месяца. Вся информация надёжно фиксируется на накопитель.

Если вы на какое-то время покидаете свой коттедж, то имеет смысл договориться с теми соседями, кто живёт в своих домах круглогодично. Установите направленные на ваш дом видеокамеры на территории соседа — это поможет вам избежать посягательств на само оборудование. А само видеонаблюдение позволит предотвратить возможные действия злоумышленников или оперативно принять необходимые меры, чтобы вовремя их пресечь.

Если же вы живёте в загородном доме постоянно, то видеонаблюдение не менее эффективно решит целый ряд задач. Во-первых, с его помощью можно постоянно контролировать происходящее за периметром ограждения. Во-вторых, осуществлять контроль происходящего на территории участка и непосредственно перед домом. А также оперативно обеспечивать видеоинформацией службу охраны и своевременно заботиться о безопасности своего имущества, о здоровье и жизни членов своей семьи.

А ещё система видеонаблюдения просто незаменима для охраны не только уже имеющейся, но и строящейся недвижимости. Ведь с его помощью вы сможете легко контролировать, что происходит на вашей стройке, когда вас поблизости нет, и вовремя пресекать как действия злоумышленников, так и бездействие нерадивых рабочих.

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