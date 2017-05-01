Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности забирать у россиян участки и недвижимость для госнужд.
Указ об этом президент подписал накануне. Он уже вступил в силу.
Ранее изымать у граждан земли разрешили Федеральной службе охраны. Указ приняли для обеспечения безопасности объектов госохраны. Как уже писал ВашГород.ру, сотрудники могут не объяснять собственнику, зачем нужны его земли. Достаточно сослаться на государственную тайну.
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Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
И заметьте Киса, никакого криминала, всё по закону!
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.
Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).
Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
Совсем с ума там в кремле посходили...
опять абамка под них сходил по нужде.
Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.
Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).
Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
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ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.
Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).
Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.
Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).
Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
Посидел поди в тронном зале и надумал - а че там "в низах", "не жили богато - нехрен начинать"!
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
Натуральная ОПРИТЧИНА! Этак он деспота Ваньку Грозного переплюнет...
Посидел поди в тронном зале и надумал - а че там "в низах", "не жили богато - нехрен начинать"!
Петр и ввел рабство, просуществовавшее полторы сотни лет. Даже замечательный русский историк Н. Эйдельман однажды продемонстрировал поверхностность знаний о том времени, написав следующее: "...в других краях (т.е. в Европе -- А.Б.) мужик, конечно, платил и кланялся сеньору, но разве можно, скажем, представить Санчо Пансу рабом, продаваемым на аукционе?"
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