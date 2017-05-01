Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности забирать у россиян участки и недвижимость для госнужд.

Указ об этом президент подписал накануне. Он уже вступил в силу.

Ранее изымать у граждан земли разрешили Федеральной службе охраны. Указ приняли для обеспечения безопасности объектов госохраны. Как уже писал ВашГород.ру, сотрудники могут не объяснять собственнику, зачем нужны его земли. Достаточно сослаться на государственную тайну.