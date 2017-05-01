Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики
Недвижимость и строительство

ФСБ разрешили забирать у россиян земли и дома

17 мая 11:50
9156
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
politeka.net

Владимир Путин разрешил Федеральной службе безопасности забирать у россиян участки и недвижимость для госнужд.

Указ об этом президент подписал накануне. Он уже вступил в силу.

Ранее изымать у граждан земли разрешили Федеральной службе охраны. Указ приняли для обеспечения безопасности объектов госохраны. Как уже писал ВашГород.ру, сотрудники могут не объяснять собственнику, зачем нужны его земли. Достаточно сослаться на государственную тайну.

Недвижимость и строительство
Комментарии 48
Добавить комментарий
аватар
1
116 1
Выкупайте по рыночной стоимости. Деньги вваливать в американские облигации есть.
Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
ответить
аватар
яна
42 0
****** пора бы уже взрывать белый дом.... часики то тикают.... что же дальше будет.....
ответить
аватар
коньфуций
40 0
Выкупайте по рыночной стоимости. Деньги вваливать в американские облигации есть.
Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
Денег не хватает чтобы кормить псов своих. Вот им и разрешение от хозяина. ********* шо хатите, а то денег нет но вы держитесь
ответить
аватар
коньфуций
37 6
Зато Сердюкову дачу вернут...
То есть путин отмел право чатной собтвенности, началась экспроприация, скоро начнётся продразвёрстка! - хотели в СССР? Мечты сбываются! год 17-ый! Ну всё один к одному!


ответить
аватар
коньфуций
8 1
Зато Сердюкову дачу вернут...
То есть путин отмел право чатной собтвенности, началась экспроприация, скоро начнётся продразвёрстка! - хотели в СССР? Мечты сбываются! год 17-ый! Ну всё один к одному!


ответить
аватар
КРемль ГОЛОВНОГО МОЗГА
30 1
То есть путин отмел право чатной собтвенности, началась экспроприация, скоро начнётся продразвёрстка! - хотели в СССР? Мечты сбываются! год 17-ый! Ну всё один к одному!


земельку берите с крепостными... Путин разделил понятия государство и народ,
И заметьте Киса, никакого криминала, всё по закону!

ответить
аватар
Сан Саныч 4405
23 0
Совсем с ума там в кремле посходили...
ответить
аватар
Илья
8 0
СОГЛАСНЫСОГЛАСНЫ !!!! все для тебя царь БАТЮШКО
ответить
аватар
Человек с головой на плечах
7 40
Я просто поражаюсь какие глупые и неосведомленные комментаторы тут свои недовольства чиркают. Прежде чем горло драть, потрудитесь побольше узнать об этом законе.
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
ответить
аватар
Ксения
35 3
Этот указ противоречит Конституции. Хотя о какой там Конституции говорить можно. Это не Конституция, а ..... "Поимели" её уже основательно.
ответить
аватар
дворник
9 3
Сан Саныч:
Совсем с ума там в кремле посходили...
нееа там башни поехали.
опять абамка под них сходил по нужде.
ответить
аватар
дворник
5 0
Выкупайте по рыночной стоимости. Деньги вваливать в американские облигации есть.
Прощать другим странам долги деньги есть, а у своих мы так отберем??????????????
Если ФСБ не изымет земельный участок, там будут войска НАТО.
ответить
аватар
Ксения
37 3
Я просто поражаюсь какие глупые и неосведомленные комментаторы тут свои недовольства чиркают. Прежде чем горло драть, потрудитесь побольше узнать об этом законе.
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
Да-да. Вот живут люди в Кузбассе.... А туточки разрез кому-то понадобилось ещё один открыть. Денег-то не хватает оплатить коммуналку за дворец. Ну и выселили тех, кто поблизости от предполагаемого разреза живёт. И данным Указом прикрылись. Вот что это означает, уважаемый.
ответить
аватар
Андрей
32 3
Кто то на этот участок с домом в****ал пол жизни работал,сводил концы с концами,а тут на тебе пришли забрали иди бичуй на улицу ничего не знаю,куда мы катимся,руки опускаются от таких новостей и чем дальше тем страшнее
ответить
аватар
Чел
4 13
Кто то на этот участок с домом в****ал пол жизни работал,сводил концы с концами,а тут на тебе пришли забрали иди бичуй на улицу ничего не знаю,куда мы катимся,руки опускаются от таких новостей и чем дальше тем страшнее
Андрей, вы уверены, что в курсе процедуры изъятия земель для гос. нужд?
ответить
аватар
Ксения
15 3
Андрей, вы уверены, что в курсе процедуры изъятия земель для гос. нужд?
Ну, допустим, не все знакомы с этим. Тем не менее от этого не легче. Люди в свои участки душу вкладывают, а тут какое-то гано (простите) придёт и твой участок разворотит. На госнужды. И вместо заботливо ухоженного садика человек получает конуру в картонной коробке, которая называется якобы жильём.
ответить
аватар
в
0 1

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

ответить
аватар
Сан Саныч 4405
13 4
Я просто поражаюсь какие глупые и неосведомленные комментаторы тут свои недовольства чиркают. Прежде чем горло драть, потрудитесь побольше узнать об этом законе.
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
А ты наивный)))
ответить
аватар
Николай
5 28
Да чего вы тут ноете? Можно подумать к вам уже ФСБ в дверь стучит для выселения. Изучите этот закон сначала, чтобы потом судить о каких-либо нарушениях. Хотите справедливости? Идите учитесь в институт, набирайтесь ума и тогда пишите по сути на основании реальных фактов, а не домыслов "от большого ума". И хватит троллить свою страну и правительство, вы сами его выбирали.
ответить
аватар
Екарный Бабай
6 3
Да чего вы тут ноете? Можно подумать к вам уже ФСБ в дверь стучит для выселения. Изучите этот закон сначала, чтобы потом судить о каких-либо нарушениях. Хотите справедливости? Идите учитесь в институт, набирайтесь ума и тогда пишите по сути на основании реальных фактов, а не домыслов "от большого ума". И хватит троллить свою страну и правительство, вы сами его выбирали.
Лично я,этих говнюков не выбирал.
ответить
аватар
!!!!
9 3
Я просто поражаюсь какие глупые и неосведомленные комментаторы тут свои недовольства чиркают. Прежде чем горло драть, потрудитесь побольше узнать об этом законе.
ФСБ сможет забирать земли для госнужд только "в исключительных случаях", описанных в 49-й статье Земельного кодекса России, говорилось в пояснительной записке к проекту соответствующего президентского указа.

Эти исключения включают выполнение Россией международных договоров и строительство объектов государственного значения (автодорог, энергосистем, оборонных объекты и так далее).

Это право, по изъятию земель для гос. нужд, появилось не из воздуха. Ранее им владело Правительство РФ. Сейчас же Правительство РФ передает часть своих полномочий другим федеральным органам для упрощения процедуры использования земельных участков для государственных нужд.
Вот именно что выполнение Россией международных договоров! И построят китайцы через твой дом дорогу из китая в европу. Образно говоря. На полученую компенсацию сможешь купить себе только вросшую в землю по окна избушку, человек с черепной коробкой без мозга на плечах.
ответить
аватар
Антон
0 3
А может им сразу всех расстрелять,так ведь проще всё последнее отобрать
ответить
аватар
Родион
5 3
При СССР такова быть не могло.
ответить
аватар
R
8 2
А может им сразу всех расстрелять,так ведь проще всё последнее отобрать
Есть одна закавыка в этом деле: нужно некое число чернорабочих качать нефть с газом, лес валить, копать уголь и руду с первичной грязной стадией ее переработки, разная обслуга-прислуга, артисты с спортсменами для увеселения, войско для охраны себя любимых друг от друга и от черни этой и прочее.
ответить
аватар
ххх
9 3
Андрей, вы уверены, что в курсе процедуры изъятия земель для гос. нужд?
Я в курсе! Оценят за копейки, в лучшем случае. На которые ничего не купишь у своего, заказного оценщика и все! Посмотри фильм "Левиафан" А. Звягинцева, там про это так раз.
ответить
аватар
?
6 3
Андрей, вы уверены, что в курсе процедуры изъятия земель для гос. нужд?
Сам(а) то в курсе что вытворяли с людьми в сочах олимпийских??
ответить
аватар
ага
4 2
При СССР такова быть не могло.
Даже ночью в кошмарах не снилось такого.
ответить
аватар
??
0 8
Заберут, так деньги выплатят. Чего лишний раз то народ динамить?
ответить
аватар
Алек
1 0
Закон, исключительные случаи.Что, в округе в России земель мало? Ну скажите ,мало? В любой момент супер знатоку всех законов ткнут фигой в лицо, по закону, и хоть мать больна, хоть дети ,хоть и картошкой живешь - плевать , на этом месте запланирован план планированный!? Ещё намутят с возмещением ,что тебе не снилось,будешь бегать как в зад рысь раненая больных в лицо показывать на такси гонять,....доказывать ласнящимся до блеска что ты есть! Законы!!!!!! Случаи . Исключительным случаем должны быть права, людей ,их волеизъявление.Я за дом не плачу как за квартиру и еле живём,и что?
ответить
аватар
руся
4 0
А зачем ФСБэшнкам наши земли???? это какая такая "госуд.тайна" сможет забрать у меня мою же собственность в виде 10 соток???? А по@@альнику.....там вроде закон выходит о защите моего дома любыми способами.....
ответить
аватар
Виктор
0 1
Какие тут могут быть нахрен комментарии кроме как песнью ... быдлу Раши, у которого на ушах еще много места для лапши о возможности в отношении России вооруженной третьей и последней мировой войной агрессии
ответить
аватар
Виктор
0 0
Какие тут могут быть нахрен комментарии кроме как песнью ... быдлу Раши, у которого на ушах еще много места для лапши о возможности в отношении России вооруженной третьей и последней мировой войной агрессии
ответить
аватар
КоляYeti 12967
3 0
Натуральная ОПРИТЧИНА! Этак он деспота Ваньку Грозного переплюнет...
Посидел поди в тронном зале и надумал - а че там "в низах", "не жили богато - нехрен начинать"!
ответить
аватар
я
1 4
А Я,думаю,что это всё брехня или заказуха,посмотреть на реакцию народа.
ответить
аватар
Ирина сыресина
2 0
Вообще когда надо убрать народ с места добычи в Кузбассе, сначала пускают чеченцев с факелом ночью. Весной несколько волн огня на район и добрый дядя Шойгу, рыдая, вводит часть народа в дома престарелых, детдома и в таких местах, что не всегда радио есть. Психологи из мчс всех обязательно лечат таблетками, без надписей и обязательно!
ответить
аватар
Корвин
0 0
Ничего нового. Народ у нас не брезгливый, даже после 10 ложки, говна ведро доест.
ответить
аватар
Обама
0 0
Ничего нового. Народ у нас не брезгливый, даже после 10 ложки, говна ведро доест.
Пусть ест, главное чтобы его в карий глаз не дернули.
ответить
аватар
с
0 0
Этот указ противоречит Конституции. Хотя о какой там Конституции говорить можно. Это не Конституция, а ..... "Поимели" её уже основательно.
За 100 лет русские вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям. 100 лет и 100 млн. коту под хвост!
ответить
аватар
потом
4 0
КоляYeti:
Натуральная ОПРИТЧИНА! Этак он деспота Ваньку Грозного переплюнет...
Посидел поди в тронном зале и надумал - а че там "в низах", "не жили богато - нехрен начинать"!
После указа Петра от 1711 г. "О крепости крестьянской" крестьянин как раз и стал вещью. Отныне его можно было продать с землей и без земли (либо разлучив семью), проиграть в карты, выменять на обученного материться попугая, убить, сослать без суда в Сибирь, загнать пожизненно на рудник или на завод...
Петр и ввел рабство, просуществовавшее полторы сотни лет. Даже замечательный русский историк Н. Эйдельман однажды продемонстрировал поверхностность знаний о том времени, написав следующее: "...в других краях (т.е. в Европе -- А.Б.) мужик, конечно, платил и кланялся сеньору, но разве можно, скажем, представить Санчо Пансу рабом, продаваемым на аукционе?"
ответить
аватар
василий
1 0
Ну а что вы хотели? Все голосовали за Е Р. Так получайте.
ответить
аватар
Санек
3 0
В стране нет и никогда не было права частной собственности.
Была пародия.
ответить
аватар
русский
1 0
как не хотелось бы нам признать. но мы народ русский быдло для москвы .но покричим опять и угомонимся как раньше и что ? что дальше то.всё зависит от вас .надо было выходить на митинг в поддержку навального а не идти на свою работу где платят копейки чтоб вы смогли дожить до следующей зарплаты...
ответить
аватар
с
0 0
Настоящий россиянин за свою жизнь должен построить Роттенбергу дом, родить сына-ополченца и извиниться перед Кадыровым (c)
ответить
Добавить комментарий
Размещение рекламы
Для пресс-релизов
Правила использования материалов
Контактная информация
Курсы валют
Справочник
Система Orphus
2005-2017 – ВашГород.ру
18+

Интернет-портал «VASHGOROD.RU» зарегистрирован в Роскомнадзоре 28.02.2017 г.

Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77 - 68868.

Редакция не несет ответственности за мнения, высказанные в комментариях читателей.

ВСЕ НОВОСТИ