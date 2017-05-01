Жители Новокузнецка бьют тревогу: в городе не хватает иммуноглобулина.

По словам медиков, вакцины достаточно. Но положена она не всем.

Как ранее писал ВашГород.ру, с начала сезона активности по поводу укусов клещей в больницы обратился 5381 человек, из которых 1128 — дети и подростки.

Специалисты исследовали 402 клеща, у 29 насекомых нашли вирус энцефалита, у 5 — боррелиоз. Больше всего пострадавших зарегистрировано в шести городах и районах области, в том числе в Новокузнецке и в Кемерове.

Между тем, новокузнечане сообщают, что в городе не хватает иммуноглобулина. В городском управлении здравоохранения пояснили: препарат положен не каждому, кто обратился за помощью, передают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам главного специалиста по инфекционной службе Новокузнецка Людмилы Поволоцкой, пациентам могут отказать в вакцине по нескольким причинам. Во-первых, если человек раньше уже прошёл полный курс вакцинации. Во-вторых, обратившимся в медучреждения могут предложить подождать одни сутки. За это время специалисты проведут исследование клеща на предмет клещевого энцефалита. Иммуноглобулин вводится по результатам экспертизы.

Специалисты утверждают: запас иммуноглобулина есть во всех медицинских учреждениях.