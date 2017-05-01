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Медики прокомментировали жалобы новокузнечан на нехватку вакцины против клещей

17 мая 11:56
1712
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
alcoholizmwp.ru

Жители Новокузнецка бьют тревогу: в городе не хватает иммуноглобулина.

По словам медиков, вакцины достаточно. Но положена она не всем.

Как ранее писал ВашГород.ру, с начала сезона активности по поводу укусов клещей в больницы обратился 5381 человек, из которых 1128 — дети и подростки.

Специалисты исследовали 402 клеща, у 29 насекомых нашли вирус энцефалита, у 5 — боррелиоз. Больше всего пострадавших зарегистрировано в шести городах и районах области, в том числе в Новокузнецке и в Кемерове.

Между тем, новокузнечане сообщают, что в городе не хватает иммуноглобулина. В городском управлении здравоохранения пояснили: препарат положен не каждому, кто обратился за помощью, передают «Новости здесь. Кузбасс».

По словам главного специалиста по инфекционной службе Новокузнецка Людмилы Поволоцкой, пациентам могут отказать в вакцине по нескольким причинам. Во-первых, если человек раньше уже прошёл полный курс вакцинации. Во-вторых, обратившимся в медучреждения могут предложить подождать одни сутки. За это время специалисты проведут исследование клеща на предмет клещевого энцефалита. Иммуноглобулин вводится по результатам экспертизы.

Специалисты утверждают: запас иммуноглобулина есть во всех медицинских учреждениях.

Комментарии 14
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1
63 0
Народ об отказе в уколе просто так писать не будет, опять треп и покрывательство.
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Яя
29 0
Что за бред?! Мой папа пришел в травмпункт в воскресенье, его просто отправили в аптеку за таблетками. Никто не предлагал ждать сутки, просто ответили,что вакцины нет, до свидания!
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Марыся
31 0
Вот написали :"Иммуноглобулин вводится по результатам экспертизы".

Экспертиза -дело платное, и там какие то требования к паразиту, чтоб живой был что ли ..так что не все в силах провести экспертизу .. Ранее прививку делали всем сразу в момент обращения.Так что не врите и признайтесь что не подготовились или решили денежки содрать
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Я
23 0
Ребенка укусил клещ, привезли в больницу сразу. Вытащили. Забрали на экспертизу. Результат отрицательный-укол не ставят. Забывают сказать о необходимости приема антибиотиков. Через три дня попадаем в больницу с клещевой лихорадкой.
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Я
2 0
Ребенка укусил клещ, привезли в больницу сразу. Вытащили. Забрали на экспертизу. Результат отрицательный-укол не ставят. Забывают сказать о необходимости приема антибиотиков. Через три дня попадаем в больницу с клещевой лихорадкой.
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z
1 1
Знакомые хотели поставить прививки в поликлинике против клещей, но так как администрация ввела карантин, поэтому прививки ни кому не ставили. Так что администрация на стороне клещей судя по результату.
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лика
7 0
вопросы к Мэру:
1. почему территория города не обрабатывается от клещей?
2. почему нет иммуноглобулина в больницах, по словам принимающих врачей, отправляющих в частные клиники?
3. куда звонить, если в травмпункте отказываются бесплатно ставить иммуноглобулин при наличии показаний?
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Имя есть
2 1
Ребенка укусил клещ, привезли в больницу сразу. Вытащили. Забрали на экспертизу. Результат отрицательный-укол не ставят. Забывают сказать о необходимости приема антибиотиков. Через три дня попадаем в больницу с клещевой лихорадкой.
Антибиотики бессмыссленны при вирусной инфекции и в инкубационном периоде боррелиоза
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Я
0 0
Антибиотики бессмыссленны при вирусной инфекции и в инкубационном периоде боррелиоза
Однако, по приезду в больницу, спрашивали нас о том пили мы и почему не пили антибиотик. Назначают антибиотик+противовирусное. Все симптомы исчезают на утро! Диагноз, к великому счастью не подтвердился! Как будто ничего и не было
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КоляYeti 12967
0 4
Поди отправили "братьям-арабам" или в Донбассию - оне же там плашмя ползают, могут нос к носу с каким клещом столкнуться, или же есче с какой гадиной
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Артём 9325
0 0
А смысл ставить через сутки?
вы статью прочитайте
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Артём 9325
1 1
Вот написали :"Иммуноглобулин вводится по результатам экспертизы".

Экспертиза -дело платное, и там какие то требования к паразиту, чтоб живой был что ли ..так что не все в силах провести экспертизу .. Ранее прививку делали всем сразу в момент обращения.Так что не врите и признайтесь что не подготовились или решили денежки содрать
а вы подготовились ?
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К.
3 0
Знакомые хотели поставить прививки в поликлинике против клещей, но так как администрация ввела карантин, поэтому прививки ни кому не ставили. Так что администрация на стороне клещей судя по результату.
А мы с мужем плюнули на бесплатную вакцинацию в муниципальных поликлиниках. Поставили несколько лет назад в платной клинике три прививки (по схеме), теперь вводим раз в три года одну прививку (ревакцинация) и голова не болит о том, что присосётся клещ или нет, есть иммуноглобулин или его не завезли. Конечно, бесплатно всегда лучше, чем за деньги. Но здоровье важнее, чем потратить 900 рублей в три года.
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