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Кемеровчан приглашают на открытие летнего сезона в «Парке Чудес»

17 мая 12:40
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
parkchudes.info

Гостям обещают яркую праздничную программу, конкурсы, призы и подарки, а также море воздушных шаров.

Открытие летнего сезона назначено на 20 мая. Об этом сообщается на официальном сайте Парка.

В 11.00 посетителей ждёт профессиональный фитнес-инструктор, который проведёт для всех желающих тренировку на свежем воздухе.

С 14.00 до 16.00 — праздничная программа «Воздушное счастье». Она начнётся с танцевального флешмоба. Затем пройдёт конкурс на лучший костюм из воздушных шариков. Для гостей будут организованы различные мастер-классы: по искусству изготовления фигурок из воздушных шаров (твистингу) и оригинальных поделок из шаров. Все желающие смогут проверить свою ловкость и меткость на бесплатном аттракционе «Метание дротиков».

На центральном входе в Парк будет организована фотозона «На большом воздушном шаре». В течение всего дня в «Парке чудес» будут работать профессиональный фотограф и аквагримеры.

В 16:00 в небо запустят воздушные шары (если позволит погода).

С 17:00 до 18:00 маленьких гостей приглашают на дискотеку с аниматорами и ростовыми куклами.

В воскресенье, 21 мая, в Парке на центральной площадке состоится бесплатный благотворительный концерт. В 18:00 перед горожанами выступит Алексей Лопата & группа «Полтишок» с программой «Я полюбил тебя…».

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