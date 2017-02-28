Ждать осталось недолго.
По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, набережную на Левом берегу запустят в сентябре этого года. Сейчас строители получают все необходимые документы в Ростехнадзоре. Городские власти помогают этому процессу, пишет SU.
Набережную обещают благоустроить парковыми диванами, прогулочными дорожками, а также поставить чугунное ограждение и фонари, высадить деревья и кустарники.
Планируем в городе сделать ещё один объект благоустройства. Есть вариант на примыкании Кузнецкого моста и набережной поставить памятник, символизирующий первооткрывателей. Сейчас все варианты мы просматриваем и прорабатываем. Постамент появится к юбилею города, — добавил Сергей Кузнецов.
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