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Мэр Новокузнецка назвал сроки запуска набережной на Левом берегу

17 мая 13:17
1780
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
static.novokuznetsk.su

Ждать осталось недолго.

По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, набережную на Левом берегу запустят в сентябре этого года. Сейчас строители получают все необходимые документы в Ростехнадзоре. Городские власти помогают этому процессу, пишет SU.

Набережную обещают благоустроить парковыми диванами, прогулочными дорожками, а также поставить чугунное ограждение и фонари, высадить деревья и кустарники.

Планируем в городе сделать ещё один объект благоустройства. Есть вариант на примыкании Кузнецкого моста и набережной поставить памятник, символизирующий первооткрывателей. Сейчас все варианты мы просматриваем и прорабатываем. Постамент появится к юбилею города, — добавил Сергей Кузнецов.

Комментарии 6
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Дмитрий
2 1
Прикольно , у нас все в городе всегда строительство происходит только тогда , когда юбилей у города , или юбилей у мэра! :(
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Галина
1 1
Прикольно , у нас все в городе всегда строительство происходит только тогда , когда юбилей у города , или юбилей у мэра! :(
Дмитрий, а лучше к вашему Дню Рождения приурочить? Так было всегда! А то я тоже захочу!
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лика
4 2
А можно сделать просто набережную, чтобы можно было на лавочке посидеть, на речку посмотреть, а не на памятник? надоели памятники вокруг, куда не придешь- памятник, можно же просто сделать красивые беседки или как набережные в Питере, Анапе. там большие набережные, а у нас-то мизер... и снова памятник...
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Лена
3 1
Несколько месяцев назад наш мер обещал открытие 81 школы 01.09.2017, но это были только очередные обещания, стройка "заморожена", детей обратно по всему району отправят учиться, а впереди только одни обещания......
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