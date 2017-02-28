Ждать осталось недолго.

По словам главы Новокузнецка Сергея Кузнецова, набережную на Левом берегу запустят в сентябре этого года. Сейчас строители получают все необходимые документы в Ростехнадзоре. Городские власти помогают этому процессу, пишет SU.

Набережную обещают благоустроить парковыми диванами, прогулочными дорожками, а также поставить чугунное ограждение и фонари, высадить деревья и кустарники.