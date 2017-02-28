Чем дальше от Москвы — тем жёстче работают коллекторы, констатируют эксперты.

Количество обращений от должников, недовольных взыскателями, продолжает расти.

В январе в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с жалобами на коллекторов обратились 326 человек. К началу апреля — уже 3126. Но по итогам первого квартала лишь десятки жалоб были признаны обоснованными, пишут «Известия».

В основном обращения касались превышения количества телефонных звонков и смс-сообщений. По мнению экспертов, такая статистика свидетельствует о том, что на легальном рынке взыскания успешно формируется правоприменительная практика. Но жалобы по поводу угроз от взыскателей остаются без внимания контролирующих органов.

С января по апрель 2017 года в Национальную ассоциацию коллекторских агентств (НАПКА) поступило около 1,8 тысячи жалоб от заёмщиков. В среднем доля «тяжёлых обращений» (с угрозами) составляет в среднем 10 процентов от общего числа.

Больше всего таких обращений зафиксировано в Астраханской области (33,33 процента). На втором месте — Саратовская область (30,77 процента). Третье место досталось сразу четырём регионам: Ленинградской, Пензенской, Орловской областям и Ставропольскому краю. Меньше всего «тяжёлых жалоб» поступило от жителей Карелии (25 процентов), Самарской (23,4 процента) и Новгородской (21,43 процента) областей.

По словам руководителя контрольного комитета НАПКА Дмитрия Теплицкого, грубые коллекторы будут существовать до тех пор, пока будут заказчики. Под заказчиками он имеет ввиду компании, которые выдают микрозаймы и любым способом хотят вернуть деньги. В Москве и крупных городах в этом плане уже наведён порядок. Но чем дальше от столицы, тем жёстче работают коллекторы, заявил эксперт.