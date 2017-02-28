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Россияне стали чаще жаловаться на коллекторов

17 мая 13:51
1576
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
mos.news

Чем дальше от Москвы — тем жёстче работают коллекторы, констатируют эксперты.

Количество обращений от должников, недовольных взыскателями, продолжает расти.

В январе в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) с жалобами на коллекторов обратились 326 человек. К началу апреля — уже 3126. Но по итогам первого квартала лишь десятки жалоб были признаны обоснованными, пишут «Известия».

В основном обращения касались превышения количества телефонных звонков и смс-сообщений. По мнению экспертов, такая статистика свидетельствует о том, что на легальном рынке взыскания успешно формируется правоприменительная практика. Но жалобы по поводу угроз от взыскателей остаются без внимания контролирующих органов.

С января по апрель 2017 года в Национальную ассоциацию коллекторских агентств (НАПКА) поступило около 1,8 тысячи жалоб от заёмщиков. В среднем доля «тяжёлых обращений» (с угрозами) составляет в среднем 10 процентов от общего числа.

Больше всего таких обращений зафиксировано в Астраханской области (33,33 процента). На втором месте — Саратовская область (30,77 процента). Третье место досталось сразу четырём регионам: Ленинградской, Пензенской, Орловской областям и Ставропольскому краю. Меньше всего «тяжёлых жалоб» поступило от жителей Карелии (25 процентов), Самарской (23,4 процента) и Новгородской (21,43 процента) областей.

По словам руководителя контрольного комитета НАПКА Дмитрия Теплицкого, грубые коллекторы будут существовать до тех пор, пока будут заказчики. Под заказчиками он имеет ввиду компании, которые выдают микрозаймы и любым способом хотят вернуть деньги. В Москве и крупных городах в этом плане уже наведён порядок. Но чем дальше от столицы, тем жёстче работают коллекторы, заявил эксперт.

Комментарии 10
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z
0 1
А сколько коллекторов пожаловалось?
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сова
4 3
У меня соседку донимают эти товарищи по телефону, хотя у неё нет ни каких долгов, нигде ничего не брала и не оформляла. И жаловаться говорят куда либо, бесполезно на них. Звонят с разных номеров.
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сова
2 3
У меня соседку донимают эти товарищи по телефону, хотя у неё нет ни каких долгов, нигде ничего не брала и не оформляла. И жаловаться говорят куда либо, бесполезно на них. Звонят с разных номеров.
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Держаться нету больше сил...
8 4
а я и и своих коллекторов вижу, по зомбовизору с кремля сказки рассказывают. а пожаловаться кроме как Обаме некому.
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конь с яйцами
10 7
Да просто поймать таких писателей на дверях и пальцы битой раздробить
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Читатель
12 2
вот вам и закон о коллекторской деятельности, говорили, надо запрещать этих уродов, нет закон они придумают, ну и где этот ваш закон? сентинел первые подали заявку на акредитацию, типа они правильные и что? количество звонков превышают, хамство тоже присутствует, кого -то наказали? лишили лицензии? нет. А значит надо снова поднимать бучу и пусть их запрещают. А если нет, то там на рассмотрение закон о самозащите в собственном доме, так что любое вторжение этих нелюдей, рассматривать как нападение и защищать себя и свою семью до последнего
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Андрей
5 2
Тулеев же вот хвалился не так давно и писал в Москву,запретить коллекторов и по телевизору,что опять показуха была
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хожу-брожу
4 2
Тулеев же вот хвалился не так давно и писал в Москву,запретить коллекторов и по телевизору,что опять показуха была
Подставили его гнусные заместители, не тот текст подсунули вот и хвалился, отпустили бы уж старика, не мучили.
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местный-2
6 2
вот вам и закон о коллекторской деятельности, говорили, надо запрещать этих уродов, нет закон они придумают, ну и где этот ваш закон? сентинел первые подали заявку на акредитацию, типа они правильные и что? количество звонков превышают, хамство тоже присутствует, кого -то наказали? лишили лицензии? нет. А значит надо снова поднимать бучу и пусть их запрещают. А если нет, то там на рассмотрение закон о самозащите в собственном доме, так что любое вторжение этих нелюдей, рассматривать как нападение и защищать себя и свою семью до последнего
Тогда надо и банки запретить,потому что скорее всего это одного поля ягоды.
Банки не хотят себя совсем уж в грязь лицом макать,поэтому и созданы коллекторские агенства с бандитскими методами работы.
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Артём 9325
0 2
вот вам и закон о коллекторской деятельности, говорили, надо запрещать этих уродов, нет закон они придумают, ну и где этот ваш закон? сентинел первые подали заявку на акредитацию, типа они правильные и что? количество звонков превышают, хамство тоже присутствует, кого -то наказали? лишили лицензии? нет. А значит надо снова поднимать бучу и пусть их запрещают. А если нет, то там на рассмотрение закон о самозащите в собственном доме, так что любое вторжение этих нелюдей, рассматривать как нападение и защищать себя и свою семью до последнего
а что, если не брать займы и кредиты или отдавать их? как вы думаете ?
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