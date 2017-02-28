Новокузнецких водителей во дворах потеснят.

Горожанка А. Скорикова предложила организовать у домов стоянки для пожарных и «скорой помощи». Другим водителям парковаться на них запретят. Причина — неоднократные случаи, когда медики или пожарные опаздывали на вызов, так как не могли припарковаться. По словам новокузнечанки, похожая ситуация недавно произошла в её доме.

Председатель новокузнецкого Комитета ЖКХ Сергей Кулманаков ответил женщине, что в городе действительно есть такая проблема. Её обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новокузнецка. Вопрос решили детально и всесторонне проработать.

«С этой целью в администрации города создана рабочая группа, в состав которой включены должностные лица заинтересованных органов администрации, а также компетентных органов и учреждений города», — рассказал Сергей Кулманаков.

Сейчас рабочая группа готовит рекомендации для УК по размещению во дворах площадок для спецтехники.