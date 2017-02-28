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В новокузнецких дворах станет меньше места

17 мая 14:14
2799
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
btv.md

Новокузнецких водителей во дворах потеснят.

Горожанка А. Скорикова предложила организовать у домов стоянки для пожарных и «скорой помощи». Другим водителям парковаться на них запретят. Причина — неоднократные случаи, когда медики или пожарные опаздывали на вызов, так как не могли припарковаться. По словам новокузнечанки, похожая ситуация недавно произошла в её доме.

Председатель новокузнецкого Комитета ЖКХ Сергей Кулманаков ответил женщине, что в городе действительно есть такая проблема. Её обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новокузнецка. Вопрос решили детально и всесторонне проработать.

«С этой целью в администрации города создана рабочая группа, в состав которой включены должностные лица заинтересованных органов администрации, а также компетентных органов и учреждений города», — рассказал Сергей Кулманаков.

Сейчас рабочая группа готовит рекомендации для УК по размещению во дворах площадок для спецтехники.

Комментарии 24
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сова
44 4
Идея мало реальная т.к. для скорой надо у каждого подъезда делать стоянку. Медики не будут бежать через весь дом. И не во всех домах есть возможность вообще иметь стоянку для своих машин. У нас в доме не хватает мест, у многих по две машины с квартиры. Но, все ноют, плохо живём!
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Vasya
34 9
Идея хорошая, а реализация как всегда через жо....
Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
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Ваня
33 32
Идея хорошая, а реализация как всегда через жо....
Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
Парковки в гаражах, а не во дворах. Вообще непонятно, почему это вдруг двор превращается все больше в парковки, вместо двора. Кстати, размещая свои таратайки во дворе, спросили ли разрешения на это тех жильцов, которые свои машины держат в гаражах, хотя бы потому, что дворы- место общего пользования, а не лично тех, кто считает, что имеет право загромождать проезды, проходы и даже детские площадки своими таратайками, ради только собственного удобства.
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Алексей
18 6
Идея хорошая, а реализация как всегда через жо....
Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
Да никто тебе не будет тратить территории на парковку, лучше несколько домов построят! А машины надо ставить в гараж или на стоянку! Поэтому парковка и называется парковкой (т.е. временно), а не ставить на ночь и на сутки!
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Vasya
18 27
Парковки в гаражах, а не во дворах. Вообще непонятно, почему это вдруг двор превращается все больше в парковки, вместо двора. Кстати, размещая свои таратайки во дворе, спросили ли разрешения на это тех жильцов, которые свои машины держат в гаражах, хотя бы потому, что дворы- место общего пользования, а не лично тех, кто считает, что имеет право загромождать проезды, проходы и даже детские площадки своими таратайками, ради только собственного удобства.
Следуя вашей логике возле магазинов надо тоже горожи поставить, а парковки засадить газоном))
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l
20 6
Следуя вашей логике возле магазинов надо тоже горожи поставить, а парковки засадить газоном))
ИдиЁт.
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местный-2
9 0
Зачем стоянки для спецмашин во дворах?Скорые должны иметь возможность подъезжать к подъездам,а пожарные машины к местам возгорания.
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Маразм крепчает?
11 2
Вот смеху то будет несмешного если этот бред утвердят. Ведь приняли же его к рассмотрению!! Будет стой здесь - туши там, неси больного оттуда. "Богатеет" страна идиотами, увы.
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Пионэр Трамп
5 1
Надо медиков на лошадей пересаживать, буденовку на бошку и вперед на подвиги!
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т
18 11
Парковки в гаражах, а не во дворах. Вообще непонятно, почему это вдруг двор превращается все больше в парковки, вместо двора. Кстати, размещая свои таратайки во дворе, спросили ли разрешения на это тех жильцов, которые свои машины держат в гаражах, хотя бы потому, что дворы- место общего пользования, а не лично тех, кто считает, что имеет право загромождать проезды, проходы и даже детские площадки своими таратайками, ради только собственного удобства.
Ты дебил, Ваня. Машины ставят на проезжей части, она для этого и предназначена, если ты не знал об этом. Автовладельцы пользуются двором по назначению. Ну, кроме тех свиней, которые ставят авто на газоны. Если бы гаражи были рядом с домом и стоили бы они не как 1-комнатная квартира, то вопросов бы не было.
ответить
аватар
т
19 15
Да никто тебе не будет тратить территории на парковку, лучше несколько домов построят! А машины надо ставить в гараж или на стоянку! Поэтому парковка и называется парковкой (т.е. временно), а не ставить на ночь и на сутки!
Еще один дебилойд )) Машину должны ставить на проезжей части с учетом проездов, чтобы можно было разъехаться. А как там оно называется, парковка или стоянка, да кого это епет? Только тебя наверное ))))
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Алексей
17 23
Еще один дебилойд )) Машину должны ставить на проезжей части с учетом проездов, чтобы можно было разъехаться. А как там оно называется, парковка или стоянка, да кого это епет? Только тебя наверное ))))
Дебилойд это ты! Речь идет о дворах а не о проезжей части!
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сова
21 16
Парковки в гаражах, а не во дворах. Вообще непонятно, почему это вдруг двор превращается все больше в парковки, вместо двора. Кстати, размещая свои таратайки во дворе, спросили ли разрешения на это тех жильцов, которые свои машины держат в гаражах, хотя бы потому, что дворы- место общего пользования, а не лично тех, кто считает, что имеет право загромождать проезды, проходы и даже детские площадки своими таратайками, ради только собственного удобства.
Вот когда вы подрастёте и у вас появится свой авто, вот тогда вы всё и поймёте о парковках и гаражах.
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z
0 5
Есть собственники жилья, и если они на общем собрании не решили запретить стоянку машин, то так тому и быть.
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
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Джокер
2 0
Есть собственники жилья, и если они на общем собрании не решили запретить стоянку машин, то так тому и быть.
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
Название в Ютубе напиши....
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КоляYeti 12967
0 5
Вот и пущай болезные вместе с "хитромудрой" Властью выходят на субботники и разравнивают себе площадки под што хотят - нечо хайло разевать на то, что уже построено. Пожарные машины ваще вездеходы и оне могут в любой двор, или к ПК и через бордюры проехать, а фельшары-тетки все равно на носилках больных не таскают-родственники, или суседи помогут, так что похвиг где машина дожидается - у подъезда, или на въезде во двор - всю жизнь так было, а теперь "вынь да полож" им стоянки, а стол для домино, для дожидающих водил, не сгородить?
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КоляYeti 12967
0 4
Есть собственники жилья, и если они на общем собрании не решили запретить стоянку машин, то так тому и быть.
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
Вот именно, за придомовую территорию решают на общем собрании собственников жилья кажного дома, а не болящая старуха, к которой "скорую" через день вызывают и обчественники с Администрацией, которым проще всего указывать и запрещать, но за ту территорию платят жильцы, так че - "не суйте нос, куды собака свой..."!
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КоляYeti 12967
0 3
Идея мало реальная т.к. для скорой надо у каждого подъезда делать стоянку. Медики не будут бежать через весь дом. И не во всех домах есть возможность вообще иметь стоянку для своих машин. У нас в доме не хватает мест, у многих по две машины с квартиры. Но, все ноют, плохо живём!
А оне и не бегают, вы что последней инфы из СМИ не вкуриваете через сколя времени оне приезжают, а потом всякие откорячки лепят, вплоть - могли бы и сами в санпропускник больнички довезти... Забыли про такие случаи?
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Артём 9325
13 3
когда случается пожар или приезжает скорая, а всё заставлено машинами мудаков, да или просто - мама с коляской и ребёнокм вынуждена протягиваться между машинами, в этот момент эти же мудаки смотрят из окна своей унылой квартиры и негодуют: "вот! нету парковок - так люди вынуждены всё заставлять и все страдают...а виновата - власть!"
а потом мудаки идут жрать, .рать, смотреть телевизор и рассуждать как живут люди в цивилизованных странах и как у нас всё плохо
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я
1 0
А у нас вообще дорога в доль дома и всё
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Наталья
2 5
Надо увеличить число паковочных мест во дворах, тем более во многих дворах территория это сделать позволяет. Но у нас как всегда-экономия средств на первом месте. А люди как-нибудь привыкнут к неудобствам...
Сделайте больше парковок и проблема сама решиться.
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сова
0 3
Как хорошо что у нас в доме водители все нормальные люди и с понятием! По началу заселения дома, конечно приходилось многих воспитывать, чтобы не ставили на зелёную зону машины, все поняли. Но с годами мест стало не хватать для парковок, но на газоны никто не лезет. Теперь будем решать где делать дополнительные места. Жителей дома на собрания фик вытянешь. Но надеюсь скандала не будет с этим. Хорошо у нас всего два подъезда.
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т
7 3
Дебилойд это ты! Речь идет о дворах а не о проезжей части!
Во дебил! Прикинь, во дворах тоже есть проезжая часть ))) Ты в какой автошколе права покупал? В клаксоне наверное )) там только такие дебилы "учатся".
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Василий
0 0
Ты дебил, Ваня. Машины ставят на проезжей части, она для этого и предназначена, если ты не знал об этом. Автовладельцы пользуются двором по назначению. Ну, кроме тех свиней, которые ставят авто на газоны. Если бы гаражи были рядом с домом и стоили бы они не как 1-комнатная квартира, то вопросов бы не было.
У меня гараж на ДОЗе производственная-4 и там многие продают свои гаражи за не надобностью.Цены от 100-тыщ.
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