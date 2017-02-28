Новокузнецких водителей во дворах потеснят.
Горожанка А. Скорикова предложила организовать у домов стоянки для пожарных и «скорой помощи». Другим водителям парковаться на них запретят. Причина — неоднократные случаи, когда медики или пожарные опаздывали на вызов, так как не могли припарковаться. По словам новокузнечанки, похожая ситуация недавно произошла в её доме.
Председатель новокузнецкого Комитета ЖКХ Сергей Кулманаков ответил женщине, что в городе действительно есть такая проблема. Её обсудили на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Новокузнецка. Вопрос решили детально и всесторонне проработать.
«С этой целью в администрации города создана рабочая группа, в состав которой включены должностные лица заинтересованных органов администрации, а также компетентных органов и учреждений города», — рассказал Сергей Кулманаков.
Сейчас рабочая группа готовит рекомендации для УК по размещению во дворах площадок для спецтехники.
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Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
Сделайте больше парковочных мест! К примеру, район Новый город, домов настроили, а парковки то где?!?!?
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
Если перенести стоянку или увеличить ее площадь, то опять же решают совладельцы имущества.
В цивилизованных ТСЖ, среди автоставляльцев есть правило, не ставить машину перед входом в подъезд, либо это место огораживают специальными знаками или тумбами.
Ширина 3-4 метра - как раз для подъезда спецмашин, или выгрузки грузов/пассажиров, высадки инвалидов.
Обычно работники ТСЖ и жильцы, видя "такого нарушителя", его фотографируют и отправляют фото в гиббд, штраф 5000, чаще гадят на машину, бывает и кирпич мимо пролетает.
У одной хрущевки круизеру колесо цепью приковали в таком месте, причем мужик на минут 20 всего отсутствовал.
Уехать ему не удалось, хотя газовал говорят. Походил поорал, вызвал ребят, которые приехали отпилили цепь. И уехал.
Через неделю опять бросил у подъезда, его опять прицепили. Он давольный вышел, достал кусачки монтажные, перекусил цепь и радостно стал выезжать, судя по ютубу ему то ли кирпичь, то ли камень на лобовуху скинули. Свидетелей участковый 2 месяца искал. Больше крузер у подьезда не ставили.
а потом мудаки идут жрать, .рать, смотреть телевизор и рассуждать как живут люди в цивилизованных странах и как у нас всё плохо
Сделайте больше парковок и проблема сама решиться.