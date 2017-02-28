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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

В Кузбассе пошёл снег

17 мая 14:19
3984
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Денис Печорин, Антон Сероштанов, Андрей Толкачёв

Прогнозы синоптиков оправдались — в Кузбасс вернулась «зима».

В некоторых районах области в среду, 17 мая, пошёл снег. Пользователи соцсетей сообщают об осадках в Промышленновском районе, в Кемерове, в Топках, в Ленинске-Кузнецком.

Напомним, в ближайшие дни в Кемеровской области ожидаются заморозки, дожди с мокрым снегом, сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Комментарии 10
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сова
0 12
Ну что же, иногда бывает и такое! Но, так не хочется уже снега. Жаль цветы на клумбах и деревья, ведь всё замерзнет. Было же однажды, очень давно, когда в начале лета выпал снег и до следующей весны так и не растаял!
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Бусина
6 0
Ну что же, иногда бывает и такое! Но, так не хочется уже снега. Жаль цветы на клумбах и деревья, ведь всё замерзнет. Было же однажды, очень давно, когда в начале лета выпал снег и до следующей весны так и не растаял!
"Однажды"-это когда??? До революции, или уже после?
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Ирина
27 6
Заморозки, снег, сильный ветер, штормовое предупреждение - самое время для отключения отопления!
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Маша
6 1
Заморозки, снег, сильный ветер, штормовое предупреждение - самое время для отключения отопления!
Фиг с ним с отоплением, воду бы горячую пока включили!!!
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Жаль цветы на клумбах и деревья, ведь всё замерзнет
3 0
Моя яблоня накануне зацвела. А ведь нежные цветы яблоньки повреждаются уже при температуре - 1,7 градуса
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Н.
2 0
"Однажды"-это когда??? До революции, или уже после?
Нет, в Ледниковый период.:)))
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Елена
5 0
Заморозки, снег, сильный ветер, штормовое предупреждение - самое время для отключения отопления!
Помню, что 18 и 19 мая 2010 года тоже выпадал снег и тоже было отключено отопление и горячая вода. Отсутствие мозгов - это врождённое явление.:)
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?
0 0
Ну что же, иногда бывает и такое! Но, так не хочется уже снега. Жаль цветы на клумбах и деревья, ведь всё замерзнет. Было же однажды, очень давно, когда в начале лета выпал снег и до следующей весны так и не растаял!
Совсем поплохело Танюха?
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сова
1 0
Совсем поплохело Танюха?
По себе не судят!
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