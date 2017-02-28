В Кузбассе пошёл снег
17 мая 14:19
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Прогнозы синоптиков оправдались — в Кузбасс вернулась «зима».
В некоторых районах области в среду, 17 мая, пошёл снег. Пользователи соцсетей сообщают об осадках в Промышленновском районе, в Кемерове, в Топках, в Ленинске-Кузнецком.
Напомним, в ближайшие дни в Кемеровской области ожидаются заморозки, дожди с мокрым снегом, сильный ветер. В регионе объявлено штормовое предупреждение.
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