В Новокузнецке загорелось здание суда
17 мая 14:22
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Днём на Орджоникидзе загорелся Центральный районный суд города.
Как стало известно корреспонденту ВашГород.ру, на месте работают медики и пожарные. По нашей информации, в архиве загорелись документы. Это случилось в районе двух часов дня.
Подробности уточняются.
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эх, Россиюшка...