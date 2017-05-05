Днём на Орджоникидзе загорелся Центральный районный суд города.

Как стало известно корреспонденту ВашГород.ру, на месте работают медики и пожарные. По нашей информации, в архиве загорелись документы. Это случилось в районе двух часов дня.

Подробности уточняются.