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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

В Новокузнецке загорелось здание суда

17 мая 14:22
2634
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
ВашГород.ру

Днём на Орджоникидзе загорелся Центральный районный суд города.

Как стало известно корреспонденту ВашГород.ру, на месте работают медики и пожарные. По нашей информации, в архиве загорелись документы. Это случилось в районе двух часов дня.

Подробности уточняются.

Комментарии 9
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сова
38 0
Избавляются от документов, чтобы не было проверок?!
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Vasya
23 1
Ну все норм, скоро кого то отпустят))
эх, Россиюшка...
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Я
5 3
Хакерская атака на архив суда, скоро атакуют регистратуры наших поликлиник и все данные с карточек сдадут в Пентагон
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ы
4 2
палюбасу кто-то хотел замести дело. видимо попытка не удалась.
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местный-2
6 2
Сейчас начнут просить,чтобы отдельное здание им построили.
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знаю
1 0
не было там пожара не пишите ерунду! ложная тревога
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z
9 0
не было там пожара не пишите ерунду! ложная тревога
у них каждые 2 года горят документы "платных дел", а потом мойвшины дальше ездокают
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