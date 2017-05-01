Под запрет попадут и другие телепередачи.
В России хотят запретить показывать по телевизору процесс распития алкоголя. Такой законопроект подготовили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает RT.
Авторы инициативы считают, что демонстрация спиртных напитков является скрытой рекламой нездорового образа жизни.
Трансляцию художественных и документальных фильмов, а также телепередач, где есть алкогольные сцены, предлагают запретить с 6:00 до 23:00.
Отмечается, что письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку законопроекту направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. А в Госдуме и Общественной палате уже заявили, что поддержат инициативу.
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Депутатов надо запретить
Депутатов надо запретить
А запретить депутатов - это да, правильно.
Вы пивнухи которые в каждом дворе закройте для начала, идиоты...
2. Дебилов в госдуре
3. Продавать нефть, газ, лес, уголь за доллары
Это что еще за зверь такой?
Насоздавали каких-то организаций-пустышек,кто их финансирует и существуют ли они на самом деле?
Это что еще за зверь такой?
Насоздавали каких-то организаций-пустышек,кто их финансирует и существуют ли они на самом деле?
18+ уже есть.
То есть все ,что недопустимо или имеет возрастные ограничения и приносит вред организму, будет разрешено.
Особенно умиляет реклама безалкогольного пива.
Фраза «Запретный плод сладок» обозначает нечто желанное, доступ к чему ограничен запретом.
То есть желание многократно увеличено ....именно запретом.
Продуманный маркетинговый ход...ИМХО,не более.
Хотя,возможно,есть и другие моменты о которых мы не знаем.
18+ уже есть.
То есть все ,что недопустимо или имеет возрастные ограничения и приносит вред организму, будет разрешено.
Особенно умиляет реклама безалкогольного пива.
Фраза «Запретный плод сладок» обозначает нечто желанное, доступ к чему ограничен запретом.
То есть желание многократно увеличено ....именно запретом.
Продуманный маркетинговый ход...ИМХО,не более.
Хотя,возможно,есть и другие моменты о которых мы не знаем.
Да не так там ... Не перевирайте.
Что касается кухарки и управления государством, то имелось в виду прежде всего, что даже кухарка должна быть вовлечена в государственное управление.
И не управлять, а участвовать в управлении. Так и сейчас, ВРОДЕ КАК, мы все имеем на это право. Управляйте. Что же вы, такие умные, не управляете? Не дадут?
Вот и тогда кухаркам никто бы не позволил управлять государством.
Одна болтовня что тогда, что сейчас ...
А вы прямо умные все здесь собрались. У всех палата ума ...
Раскудахтались, "умники". Можно подумать, что там все дурней вас.
Просто они изображают кипучую деятельность. С какой целью? Это уже другой вопрос.
Русин......который!