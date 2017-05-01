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В России запретят фильмы с алкогольными сценами

17 мая 15:07
1877
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
img15.nnm.me

Под запрет попадут и другие телепередачи.

В России хотят запретить показывать по телевизору процесс распития алкоголя. Такой законопроект подготовили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает RT.

Авторы инициативы считают, что демонстрация спиртных напитков является скрытой рекламой нездорового образа жизни.

Трансляцию художественных и документальных фильмов, а также телепередач, где есть алкогольные сцены, предлагают запретить с 6:00 до 23:00.

Отмечается, что письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку законопроекту направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. А в Госдуме и Общественной палате уже заявили, что поддержат инициативу.

Комментарии 38
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боЯРОШник
86 5
пропал российский кинематограф.
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боЯРОШник
14 2
пропал российский кинематограф.
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Гоша
107 0
Предлагаю запретить показывать хрень про украину и сирию, разрешить только после 23.00...
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Рожденный в СССР
78 0
И так все хорошие фильмы ночью идут. Теперь днем вообще смотреть не чего будет.
Депутатов надо запретить
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Илья
3 40
Предлагаю запретить показывать хрень про украину и сирию, разрешить только после 23.00...
Это не хрень а пропаганда!!! а без нее никуда (( Знал бы ты что в северной корее смотрят радовался бы, что мы так хорошо живем!!! надет тебя царь батюшка и покарает!!!!
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1
53 0
Ну все. Новый год будем без Иронии судьбы....
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Сталин
40 0
Сериал Менты в каждой серии после успешно раскрытого дела-они бухают
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Читатель
13 30
Ну все. Новый год будем без Иронии судьбы....
Да надоела ваша "Ирония судьбы". В наш век интернета хоть каждый день ее смотри. А от Нового года настроения никакого уже, каждый год одна и та же программа без изменений
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Хапаразигастус
27 0
И так все хорошие фильмы ночью идут. Теперь днем вообще смотреть не чего будет.
Депутатов надо запретить
Все хорошие фильмы только на торрент-трекерах в интернете.
А запретить депутатов - это да, правильно.
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Читатель
61 2
Любовь и голуби,ирония судьбы,осенний марафон,операция ы,не может быть...и т.д. Это шедевры! Можно сто раз смотреть и еще раз 100. И сцены распития спиртного там никому не мешают.
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Макс
46 1
Даже в "Ну, погоди!" волк "Сидр" зайцу приносил. Всё, капец мультику? Потом возьмутся за борьбу с ожирением и запретят "Винни-Пуха"?
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Ксения
52 2
Заставь дураков богу молиться, и лоб расшибут... Под прикрытием борьбы с алкоголизмом всплывает скудоумие.
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*
36 4
Любовь и голуби,ирония судьбы,осенний марафон,операция ы,не может быть...и т.д. Это шедевры! Можно сто раз смотреть и еще раз 100. И сцены распития спиртного там никому не мешают.
Они не мешают психически здоровым людям, а наши депутаты этим, увы, похвастаться не могут... так что вот результат. Понятное дело, почему такой низкий уровень законодательных актов, в думе одни певцы и спортсмены, а страной управляет силовик, который ни в экономике, ни в политике ни просто в плане нравственности не бум-бум. Как там?... любая кухарка может управлять государством? Так вот мое мнение, что любая кухарка справится ничуть не хуже, а возможно и лучше всех этих отмороженных, которых просто нужно изолировать от общества и лечить лоботомией как буйных...
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виктор
30 0
все правильно , и перед самым новым годом нас всегда поздравляет человек с бокалом в руках .тоже надо запретить. это вообще дикая реклама нездорового образа жизни . дикарям не положено .
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Прохожий
19 4
Ну то что госдураки поддержат это и так ясно.Такое свойственно "людям"с пониженной социальной ответсвенностью и отсутсвием зачатков интеллекта.
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Бусина
13 0
Это не хрень а пропаганда!!! а без нее никуда (( Знал бы ты что в северной корее смотрят радовался бы, что мы так хорошо живем!!! надет тебя царь батюшка и покарает!!!!
Да..сначала покажут видимо все съезды КПСС, потом заседания с Борькой -алкашом, и все встречи Путина с народом.............фильмы где выпивают можно будет посмотреть с 3-5 часов утра...........
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Сан Саныч 4405
17 0
Вы пивнухи которые в каждом дворе закройте для начала, идиоты...
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хожу-брожу
1 7
Не стоит беспокоится, этот каламбур из той же серии, что и налог на бездетность.
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Мурка
9 0
бум смотреть сцены насилия, извращения во всех вариациях
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Надо запретить:
6 0
1. Дуроскоп
2. Дебилов в госдуре
3. Продавать нефть, газ, лес, уголь за доллары
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местный-2
13 0
" подготовили в Центре разработки национальной алкогольной политики"
Это что еще за зверь такой?
Насоздавали каких-то организаций-пустышек,кто их финансирует и существуют ли они на самом деле?
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)))
7 0
" подготовили в Центре разработки национальной алкогольной политики"
Это что еще за зверь такой?
Насоздавали каких-то организаций-пустышек,кто их финансирует и существуют ли они на самом деле?
Угу, понасоздавали и дальше будут. Надо же свое подросшее потомство чиновникам пристраивать на кормление. -)
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Порошонок Петя
3 6
Чего опять разнылись.Сцены с курением в кинофильмах и телепередачах уже давно запрещены.Просто перед началом показа картины пишут,что фильм содержит сцены табакокурения,также будет и с алкоголем.
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Тупичок Путина
7 3
Чего опять разнылись.Сцены с курением в кинофильмах и телепередачах уже давно запрещены.Просто перед началом показа картины пишут,что фильм содержит сцены табакокурения,также будет и с алкоголем.
так мы до паранджи докатимся.. скоро открытая женская шея будет считаться непристойным, а женщина будет считаться шлюхой.
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местный-2
0 0
Чего опять разнылись.Сцены с курением в кинофильмах и телепередачах уже давно запрещены.Просто перед началом показа картины пишут,что фильм содержит сцены табакокурения,также будет и с алкоголем.
Все это понимают,что допишут несколько строк.
18+ уже есть.
То есть все ,что недопустимо или имеет возрастные ограничения и приносит вред организму, будет разрешено.
Особенно умиляет реклама безалкогольного пива.
Фраза «Запретный плод сладок» обозначает нечто желанное, доступ к чему ограничен запретом.
То есть желание многократно увеличено ....именно запретом.
Продуманный маркетинговый ход...ИМХО,не более.
Хотя,возможно,есть и другие моменты о которых мы не знаем.
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*
4 3
Чего опять разнылись.Сцены с курением в кинофильмах и телепередачах уже давно запрещены.Просто перед началом показа картины пишут,что фильм содержит сцены табакокурения,также будет и с алкоголем.
Хоть весь свой курятник разрисуй этими надписями петя и не гунди другим
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F4
3 2
Все это понимают,что допишут несколько строк.
18+ уже есть.
То есть все ,что недопустимо или имеет возрастные ограничения и приносит вред организму, будет разрешено.
Особенно умиляет реклама безалкогольного пива.
Фраза «Запретный плод сладок» обозначает нечто желанное, доступ к чему ограничен запретом.
То есть желание многократно увеличено ....именно запретом.
Продуманный маркетинговый ход...ИМХО,не более.
Хотя,возможно,есть и другие моменты о которых мы не знаем.
Был поражен надписью 12+ на передаче о ВОВ, где рассказывали как люди защищали свою Родину. Вот такие дела ... на деле творятся.
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-)
5 0
так мы до паранджи докатимся.. скоро открытая женская шея будет считаться непристойным, а женщина будет считаться шлюхой.
Не переживай. С ЭТИМИ докатимся в противоположную сторону.
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@
6 0
Предлагаю запретить показывать хрень про украину и сирию, разрешить только после 23.00...
29 февраля.
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Ваша Белочка
3 3
Безобразие! Эдак мне и в гости не к кому будет сходить, если людЯм не будет хотетца водовки пить. Эй, вы, милаи мои! Я ж вас всех алкашей шибко как люблю. Не слушайте кремлёвской пропаганды. Пейте пиво пенное будет рожа офигенная и вся така без мозгов. А, зачем они вам. Я в вашей черепушке поселюся. Буду там орешки грызть. Пейте мужики. Пейте больше. Пока вы пьёте я беду жить. А, я хочу жить вечно. Олигархам и их корешам от власти очень нужны пустоголовые.
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КоляYeti 12967
3 0
Предлагаю запретить показывать хрень про украину и сирию, разрешить только после 23.00...
И высказывания Путина про "стабильность" в России.
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я
2 0
А реклама про "безалкогольное" пиво?, думается, что это скрытая реклама алкогольного пива. Значит скоро будет реклама про "безникотиновые" сигареты. Ключевые слова здесь ПИВО и СИГАРЕТЫ.
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ага .....
5 0
Они не мешают психически здоровым людям, а наши депутаты этим, увы, похвастаться не могут... так что вот результат. Понятное дело, почему такой низкий уровень законодательных актов, в думе одни певцы и спортсмены, а страной управляет силовик, который ни в экономике, ни в политике ни просто в плане нравственности не бум-бум. Как там?... любая кухарка может управлять государством? Так вот мое мнение, что любая кухарка справится ничуть не хуже, а возможно и лучше всех этих отмороженных, которых просто нужно изолировать от общества и лечить лоботомией как буйных...
"Как там?... любая кухарка может управлять государством?"

Да не так там ... Не перевирайте.
Что касается кухарки и управления государством, то имелось в виду прежде всего, что даже кухарка должна быть вовлечена в государственное управление.
И не управлять, а участвовать в управлении. Так и сейчас, ВРОДЕ КАК, мы все имеем на это право. Управляйте. Что же вы, такие умные, не управляете? Не дадут?
Вот и тогда кухаркам никто бы не позволил управлять государством.
Одна болтовня что тогда, что сейчас ...
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222
3 0
Ну то что госдураки поддержат это и так ясно.Такое свойственно "людям"с пониженной социальной ответсвенностью и отсутсвием зачатков интеллекта.
"отсутсвием зачатков интеллекта".
А вы прямо умные все здесь собрались. У всех палата ума ...
Раскудахтались, "умники". Можно подумать, что там все дурней вас.
Просто они изображают кипучую деятельность. С какой целью? Это уже другой вопрос.
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222
3 0
так мы до паранджи докатимся.. скоро открытая женская шея будет считаться непристойным, а женщина будет считаться шлюхой.
Не тупи, Тупичок!
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Акрихин
0 4
А где трезвый человек????????
Русин......который!
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Злобынюшка
0 0
все правильно , и перед самым новым годом нас всегда поздравляет человек с бокалом в руках .тоже надо запретить. это вообще дикая реклама нездорового образа жизни . дикарям не положено .
Это уже после 23:00, не запретят.
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