Под запрет попадут и другие телепередачи.

В России хотят запретить показывать по телевизору процесс распития алкоголя. Такой законопроект подготовили в Центре разработки национальной алкогольной политики, сообщает RT.

Авторы инициативы считают, что демонстрация спиртных напитков является скрытой рекламой нездорового образа жизни.

Трансляцию художественных и документальных фильмов, а также телепередач, где есть алкогольные сцены, предлагают запретить с 6:00 до 23:00.

Отмечается, что письмо с просьбой поручить уполномоченным ведомствам дать оценку законопроекту направлено премьер-министру России Дмитрию Медведеву. А в Госдуме и Общественной палате уже заявили, что поддержат инициативу.