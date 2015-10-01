Еду в маршрутке — прямо перед носом два практически одинаковых рекламных объявления. Размер, шрифт, цвет. И на одном, и на другом — симпатичные герои из мультиков. Только на первом — соблазняющее «Нужен кредит?». А на втором — соблазнительное «Надоели кредиты?». Не удивлюсь, если на обслуживании обеих реклам сидят одни и те же менеджеры — в одном помещении два метра на два.

И таких объявлений — с мультиками или улыбающимися девицами с завлекающе-расстёгнутой пуговичкой на блузке, предлагающих взять кредит или получить новый кредит, чтобы заплатить за старый, но с неизменными «Решение на месте», «Нужен только паспорт» — по городу расклеено бесчисленное множество. Просто дикое поле «чудес» ростовщичества, а то и мошенничества — с карабасово-барабасовыми усищами, уж кажется, видными за километр.

Но что нам усища — деревянных человечков и зубища не больно-то пугают. «Зубастые» проценты, «штрафные» пени за каждый день просрочки, наконец, продажа не выплачиваемых кредитов коллекторам. Это ведь случится… когда-нибудь потом, а может… как-то само собой всё «рассосётся»? Зато прямо сейчас у тебя в кармане новенький айфон! Идёшь, весело посвистываешь, под ноги не глядишь… Упал, очнулся — гипс. В итоге выплатить 25 тысяч с зарплаты, как планировал, не получилось, а долг на покупку телефона, который был, в общем-то, не очень и нужен, угрожающе растёт, как снежный ком. Вот-вот раздавит.

МФО — а именно они предлагают быстрые деньги всего лишь по паспорту — специализируется на выдаче небольших сумм под большие проценты. Стоимость таких кредитов для конечного пользователя сегодня может превышать 300% годовых. Например, за те же 25 тысяч нужно будет заплатить за месяц одних только процентов больше шести тысяч рублей. Для сравнения — сумма банковских процентов за целый год составила бы 4500 рублей. К тому же кредитный договор с МФО может вообще не предусматривать досрочного закрытия кредита. То есть даже если взять деньги сегодня, а вернуть уже завтра, всё равно придётся выплатить всю сумму процентов за указанный в договоре период.

«Стандартные» заёмщики МФО — как говорят сами представители МФО — это вовсе не «маргиналы», а вполне обычные молодые люди и пенсионеры, невысокооплачиваемые работники бюджетной сферы и сферы услуг (где что «натопаешь» — то и «полопаешь»). В основном они берут от 20 до 30 тысяч рублей. А в банки идти боятся — «сумма-то маленькая, а ждать долго, но потом всё равно ведь откажут, потому что доходы невысокие или нестабильные и кредитной истории нет».

Даже небольшой форс-мажор может выбить таких заёмщиков из колеи, так что начнутся просрочки, штрафы, пени… и малоприятное общение с коллекторами. Но ведь всегда можно взять новый — такой же — кредит, чтобы выплатить старый! А если взять много-много кредитов, то тогда уж точно твоё «поле чудес» заколосится высоченными золотыми деревьями. И вот уже потрясающая воображение картинка — Буратино наконец-то в шоколаде и в мальвинах, живёт как олигарх и работать вообще не надо, а только кредиты бери.

Отсюда только растущая из года в год закредитованность финансово не слишком грамотных слоёв населения. На рынке просроченных долгов МФО даёт рост уже третий год подряд — к примеру, за три месяца нынешнего года их было продано уже на 2,7 миллиардов. Причём 95% «проданных» заёмщиков — это люди, «перехватившие до зарплаты» в среднем по 15 тысяч рублей.

А может… Ну напрячься немного, собрать нужные документы, оформить заявку в банке, подождать, сколько надо, и спокойно, частями выплачивать сумму кредита и проценты, составляющие 18 — не 300 — годовых?! Или — чем Карабас-Барабас не шутит — вообще отказаться от приобретения в долг вещей, которые не так уж необходимы.

Комментарий ведущего экономиста управления кредитных ресурсов АО «Кузнецкбизнесбанк» Екатерины Косаревой. — На первый взгляд наша деятельность схожа — и банки, и МФО предоставляют кредиты. Но только последние за это взимают несопоставимые с банковскими проценты, объясняя их размер своими высокими рисками. Действительно, благодаря упрощённым процедурам анализа платежеспособности заёмщика — а во многих случаях и полном отсутствии такого анализа — микрофинансовые организации серьёзно рискуют. То есть добропорядочные заёмщики компенсируют МФО потери, связанные с невозвратом кредитов, которые взяли «непорядочные». Дорогие финансовые ресурсы, которые МФО зачастую привлекают для осуществления своей деятельности, делают их кредиты только дороже, в отличие от банковских кредитов. У большинства клиентов этих компаний, как правило, отсутствует постоянный доход или же его размер недостаточен для получения кредита в банке. К услугам микрофинансовых организаций часто обращаются люди с негативной кредитной историей. Причём большинство считает, что микрозаймы не влияют на кредитную историю. Это не так. Информация о взятых микрокредитах также передаётся в кредитное бюро. Так что в случае несвоевременного исполнения заёмщиком своих обязательств — перед ним могут, и правда, закрыться двери в крупные банки. Однако, многих привлекает в МФО простота получения там займа, наличная форма и высокая скорость выдачи. Граждане соглашаются платить большие проценты, потому что не хотят тратить время на сбор и оформление документов, ожидание решения и так далее. Также к ним можно отнести людей, кто, однажды нарушив кредитную историю, в дальнейшем не решается обращаться в банк. А ведь они могут хотя бы попробовать. Банки не «страшные», а банковские специалисты — доброжелательные, отзывчивые люди. Да, вас попросят предоставить необходимые документы и объяснить причину нарушения кредитной истории, если такое произошло. Но здесь есть возможность получить второй шанс на кредит под небольшой процент. К тому же большинство банков имеют на выбор разные программы кредитования. Нужны деньги срочно — есть программы быстрого кредитования, а процентов за год вы заплатите столько же, сколько за месяц в МФО. Нужен долгосрочный кредит в большом размере? Есть и такие продукты. Воспользуйтесь деньгами по кредитным картам. Сегодня карты предоставляют множество выгодных возможностей в различных ситуациях. И пусть оформить кредит в банке будет немногим дольше, но проценты по ним не загонят вас в «долговую яму». Приходите — попробуйте.

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