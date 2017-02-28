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Кемеровчан ждут тотальные проверки ГИБДД

17 мая 15:34
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Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
orensmi.ru

В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции устроят сразу два рейда по проверке водителей.

Автомобилистов проверят на соблюдение правил перевозки детей и на состояние опьянения. Спецмероприятия будут носить массовый характер: инспекторы будут останавливать все транспортные средства, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды пройдут в пятницу, 19 мая.

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