Кемеровчан ждут тотальные проверки ГИБДД
17 мая 15:34
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В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции устроят сразу два рейда по проверке водителей.
Автомобилистов проверят на соблюдение правил перевозки детей и на состояние опьянения. Спецмероприятия будут носить массовый характер: инспекторы будут останавливать все транспортные средства, сообщает пресс-служба ведомства.
Рейды пройдут в пятницу, 19 мая.
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