В Кемерове сотрудники Госавтоинспекции устроят сразу два рейда по проверке водителей.

Автомобилистов проверят на соблюдение правил перевозки детей и на состояние опьянения. Спецмероприятия будут носить массовый характер: инспекторы будут останавливать все транспортные средства, сообщает пресс-служба ведомства.

Рейды пройдут в пятницу, 19 мая.