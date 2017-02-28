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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

Май месяц: кузбассовцев предупредили о заморозках и снеге

17 мая 16:51
2518
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
Pixabay

Погода продолжает удивлять жителей Кемеровской области.

Сегодня, 17 мая, в области вновь ожидаются зимние осадки. В конце дня возможен мокрый снег и ветер с порывами до 22−27 м/с, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка.

19 и 20 числа в отдельных районах области возможны заморозки до 0,-5 градусов.

Как ранее писал ВашГород.ру, синоптики предупреждали кузбассовцев о снеге и заморозках. Не обманули: 17 мая на многих территориях Кемеровской области выпал снег.

Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

Комментарии 5
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Сергей
11 0
да и как раз отопление отключили сегодня.

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житель
4 2
да и как раз отопление отключили сегодня.

Отопление отключили уже 15 мая.В Сибири живем, не стоит удивляться природе. Все в норме,скоро лето.
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Ветер перемен...
2 0
Отопление отключили уже 15 мая.В Сибири живем, не стоит удивляться природе. Все в норме,скоро лето.
Ага,ловите этот день!
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АС
1 0
Отопление отключили уже 15 мая.В Сибири живем, не стоит удивляться природе. Все в норме,скоро лето.
Губернатора не слушаются. От его имени заявление было, что отключат 17 мая. Два дня украли. Интересно, как отчитаются и как объяснят.
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Бусина
3 0
Губернатора не слушаются. От его имени заявление было, что отключат 17 мая. Два дня украли. Интересно, как отчитаются и как объяснят.
Он (губер) уже просто как бы есть..........самоустранился, не до управления ему..........скоро просто фотку в кабинете перед столом разместят, и будут все что им ( администации) творить........губерния давно уже в таком положении......
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