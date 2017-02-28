Май месяц: кузбассовцев предупредили о заморозках и снеге
17 мая 16:51
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Погода продолжает удивлять жителей Кемеровской области.
Сегодня, 17 мая, в области вновь ожидаются зимние осадки. В конце дня возможен мокрый снег и ветер с порывами до 22−27 м/с, сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Новокузнецка.
19 и 20 числа в отдельных районах области возможны заморозки до 0,-5 градусов.
Как ранее писал ВашГород.ру, синоптики предупреждали кузбассовцев о снеге и заморозках. Не обманули: 17 мая на многих территориях Кемеровской области выпал снег.
Подробный прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.
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