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В Новосибирск придут заморозки и мокрый снег — синоптики

В Новокузнецке пациент избил фельдшера «скорой»: продолжение истории

17 мая 17:13
1699
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
allihoopa.com

Дебошир, избивший фельдшера «скорой» в Новокузнецке, может получить реальный срок.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Мужчину осудят по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание — 3 года лишение свободы.

Напомним, в октябре прошлого года «скорая помощь» приехала на вызов к мужчине с отравлением алкоголя. Новокузнечанин тяжело дышал и хрипел, и фельдшер попробовала привести его в чувство с помощью нашатырного спирта. Однако мужчина вскочил и напал на женщин, а когда они выбежали на лестничную площадку, схватил одну из них за куртку, повалил и принялся избивать.

В результате у фельдшера диагностировали ушиб левого предплечья и закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков. Как ранее сообщал ВашГород.ру, 29-летний новокузнечанин объяснить причины своего поведения не смог.

А близкие избитой боятся, что злоумышленник получит только условный срок.

Комментарии 15
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сова
4 20
Это чем же ****** избивал фельдшера? Что даже диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков! Дебошир, избивший фельдшера может получить реальный срок по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". А интересно, почему врачей по данной статье невозможно привлечь? Почему врачи ненаказуемы? А говорят что, перед законом все равны! Не справедливо!!!!!
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Екарный Бабай
8 0
Это чем же ****** избивал фельдшера? Что даже диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков! Дебошир, избивший фельдшера может получить реальный срок по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". А интересно, почему врачей по данной статье невозможно привлечь? Почему врачи ненаказуемы? А говорят что, перед законом все равны! Не справедливо!!!!!
Ты сестра Татьяны?
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Железный
6 0
Ты сестра Татьяны?
Это и есть Татьяна)
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сова
0 8
Это и есть Татьяна)
Фик вам всем, мальчики долбоящеры!
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сова
11 6
Ты сестра Татьяны?
А что, кроме Татьяны, ни у кого не может быть проблем с врачами? Вы наивный товарищ.
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сова
3 3
Это она и есть.
Зло и зависть, это очень плохие черты человека.
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Имя есть
9 2
Зло и зависть, это очень плохие черты человека.
Танюша, про твою добродетель уже все постоянные посетители сайта знают. Как ты не рядись, по постам тебя сразу вычислят. Хоть ты Татьяна1, хоть сова.
Таких отморозков по отношению к тем, кто спасает наши жизни, по пальцам пересчесть, а уж тут на сайте - ты ОДНА!
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2
0 0
Зло и зависть, это очень плохие черты человека.
А кто спорит? Только к чему этот ответ?
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Серж
2 0
в таких случаях важнее компенсация - хотя бы полмиллиона: такое пережить - на всю жизнь память. мог ведь и убить её. а что насчет срока - так у нас кодекс такой - прокуратура и суд работает (в основном) руководствуясь им. сегодня показывали на 1-м в новостях: суд по делу "Тропиканки" (кто хочет - быстро найдет подробности) - так двум упырям, которых нужно расстрелять (этим нелюдям на белом свете делать нечего) дали 15 и 19 лет. и так все время
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Артём 9325
0 0
Это чем же ****** избивал фельдшера? Что даже диагностировали закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков! Дебошир, избивший фельдшера может получить реальный срок по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". А интересно, почему врачей по данной статье невозможно привлечь? Почему врачи ненаказуемы? А говорят что, перед законом все равны! Не справедливо!!!!!
да...
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Екарный Бабай
3 0
Зло и зависть, это очень плохие черты человека.
Во во,задумайся о своём поведении.
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сова
1 3
Танюша, про твою добродетель уже все постоянные посетители сайта знают. Как ты не рядись, по постам тебя сразу вычислят. Хоть ты Татьяна1, хоть сова.
Таких отморозков по отношению к тем, кто спасает наши жизни, по пальцам пересчесть, а уж тут на сайте - ты ОДНА!
Мадам, Елена! Вы меня назвали отморозком? Это очень не хорошо и не справедливо! Ваши жизни возможно кто-то и спасает, в том числе и я тоже, спорить не буду. Я не говорю за всех врачей в сто процентном отношении. Но, в моём отношении получается уже даже не один десяток врачей и профессоров, которых нельзя назвать людьми, не то что, ВРАЧАМИ! Эти товарищи в белых халатах перешагивают через все моральные достоинства, умышленно идут на убийства людей. Вы все здесь довольные жизнью, считаете что, врач заведующий кардиологией, имеет право не услышать и не определить вообще, проблем с сердцем у пациента? А затем не то что бы признать свою ошибку, а в течении многих лет утверждать свою правоту, намеренно оставив человека в тяжёлом состоянии с сердцем БЕЗ всякого оказания мед помощи! Или вы считаете правильным, когда врачи, опять же в силу своей защиты, намеренно могут после сорокалетнего возраста, человеку исключить заболевание организма, а определить врождённую аномалию соединительной ткани и всего организма? И прежде чем что либо говорить и винить, примерьте на себя данную ситуацию! Вы согласитесь с такими вещами? И при том когда не работает ничего для защиты. Даже адвокаты продажные или малограмотные в таких делах. А наше общество готово загнать до последнего человека в угол своими языками. Человек борющийся за своё законное право, даже с врачами, разве может быть отморозком? Может быть наоборот, некоторые деятели, отмороженные?
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Илья
1 0
И правильно боятся!!! Молодой без приводов, дадут год условно!!! а он придет и их всех прирежет ночью )))
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