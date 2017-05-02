Дебошир, избивший фельдшера «скорой» в Новокузнецке, может получить реальный срок.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области. Мужчину осудят по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальное наказание — 3 года лишение свободы.

Напомним, в октябре прошлого года «скорая помощь» приехала на вызов к мужчине с отравлением алкоголя. Новокузнечанин тяжело дышал и хрипел, и фельдшер попробовала привести его в чувство с помощью нашатырного спирта. Однако мужчина вскочил и напал на женщин, а когда они выбежали на лестничную площадку, схватил одну из них за куртку, повалил и принялся избивать.

В результате у фельдшера диагностировали ушиб левого предплечья и закрытый перелом левой малоберцовой кости со смещением отломков. Как ранее сообщал ВашГород.ру, 29-летний новокузнечанин объяснить причины своего поведения не смог.

А близкие избитой боятся, что злоумышленник получит только условный срок.