Новокузнечане могут спасти ребёнка, сходив на концерт
17 мая 18:01
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Жителей Новокузнецка зовут на благотворительный концерт.
Он пройдёт 18 мая в досуговом центре «Комсомолец» на Запсибе. Вырученные деньги отдадут на лечение четырёхлетнего Елисея Жарикова. Ребёнку поставили серьёзный диагноз — саркома Юинга малой берцовой кости. Сейчас малыш в онкологическом отделении 4-й больницы, его состояние тяжёлое.
Мероприятие начнётся в 18.30, рассказали в администрации Новокузнецка.
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Объясните хоть, сколько нужно и почему. Лежит ведь в муниципальной больнице. Это я, например, понимаю, что иногда требуются импортные платные лекарства. Тогда сумму надо обозначить, а то все мутно пока.
Ребенку здоровья
У режиссера массовых представлений МАУК "ДЦ "Комсомолец" Жариковой Светланы Владимировны случилась беда. 3-х летнему сыночку Жарикову Елисею поставили диагноз "саркома Юинга" (злокачественная опухоль малой берцовой кости, очень редкое заболевание). Необходима операция стоимостью 50 000 долларов. Времени на сбор средств очень мало, т.к. болезнь прогрессирует быстро и ребенок уже находится на обезболивании наркотическими препаратами. Просим всех неравнодушных откликнуться и помочь маленькому человечку побороть болезнь. Средства на операцию можно перечислить Жариковой С.В. на карту Сбербанка России 4276 2600 1392 4617.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.