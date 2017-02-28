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Новокузнечане могут спасти ребёнка, сходив на концерт

17 мая 18:01
1703
Автор:
Маргарита Андреева
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
gov.cap.ru

Жителей Новокузнецка зовут на благотворительный концерт.

Он пройдёт 18 мая в досуговом центре «Комсомолец» на Запсибе. Вырученные деньги отдадут на лечение четырёхлетнего Елисея Жарикова. Ребёнку поставили серьёзный диагноз — саркома Юинга малой берцовой кости. Сейчас малыш в онкологическом отделении 4-й больницы, его состояние тяжёлое.

Мероприятие начнётся в 18.30, рассказали в администрации Новокузнецка.

Комментарии 11
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Валентина
4 1
Проверьте номер карты для перевода пожертвований, не хватает одной цифры...из-за этого не могу отправить деньги.
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Ольга
5 0
Проверьте номер карты для перевода пожертвований, не хватает одной цифры...из-за этого не могу отправить деньги.
отправила через телефон все получилось
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Валентина
0 4
отправила через телефон все получилось
Через телефон тоже не получается - пишет к указанному номеру привязаны несколько карт
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z
0 17
Кого чего концерт, ребенку на операцию или поддержание жизни. Кто его родители, за чью вину карму схватил?
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Валентина
3 0
4276 2600 1392 4617
Спасибо Лена, всё получилось
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Лена
1 0
Творческие коллективы досугового центра «Комсомолец» готовы помочь своим талантом в лечении маленького мальчика. Уважаемые жители нашего города придите, поддержите ребят, тем самым ПОМОГИТЕ ЕЛИСЕЮ.
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Иногда помогаю
3 0
Дорогие родители и ВГ! Прикрепите обоснование сбора денег, так быстрее помогут. Людей часто обманывают и многие боятся переводить.
Объясните хоть, сколько нужно и почему. Лежит ведь в муниципальной больнице. Это я, например, понимаю, что иногда требуются импортные платные лекарства. Тогда сумму надо обозначить, а то все мутно пока.
Ребенку здоровья
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Светлана
5 0
ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ !!!!!
У режиссера массовых представлений МАУК "ДЦ "Комсомолец" Жариковой Светланы Владимировны случилась беда. 3-х летнему сыночку Жарикову Елисею поставили диагноз "саркома Юинга" (злокачественная опухоль малой берцовой кости, очень редкое заболевание). Необходима операция стоимостью 50 000 долларов. Времени на сбор средств очень мало, т.к. болезнь прогрессирует быстро и ребенок уже находится на обезболивании наркотическими препаратами. Просим всех неравнодушных откликнуться и помочь маленькому человечку побороть болезнь. Средства на операцию можно перечислить Жариковой С.В. на карту Сбербанка России 4276 2600 1392 4617.
Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
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