Жителей Новокузнецка зовут на благотворительный концерт.

Он пройдёт 18 мая в досуговом центре «Комсомолец» на Запсибе. Вырученные деньги отдадут на лечение четырёхлетнего Елисея Жарикова. Ребёнку поставили серьёзный диагноз — саркома Юинга малой берцовой кости. Сейчас малыш в онкологическом отделении 4-й больницы, его состояние тяжёлое.

Мероприятие начнётся в 18.30, рассказали в администрации Новокузнецка.