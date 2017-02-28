Покупка собственной квартиры — это непростой, но вполне выполнимый квест. Тем более, что рынок Новокузнецка сейчас в отличном для покупателя (да и продавца) состоянии. Цены все еще снижаются (да, не так активно, как это было осенью), но тем не менее, вариантов купить отличную квартиру для жизни — много. Эксперты Федеральной риелторской компании «ЭТАЖИ» выбрали несколько вариантов, которые точно придутся по вкусу будущим покупателям.

Итак, способ номер один — это постоянно следить за ценами в понравившемся районе. Правда, часто можно встретить предложения, которые не соответствуют действительности: в этом случае стоит доверять надежным специалистам, которые подберут комфортный вариант. Например, эта двухкомнатная квартира на октябрьском проспекте за 2 миллиона рублей с приятным ремонтом: как говорится, «заезжай и живи».

Второе, и не менее главное: для начала стоит понять, какой суммой вы располагаете для покупки квартиры. Часто бывает, что рассчитывали на одну сумму, а ипотеку не одобрили. Обидно.

Ипотека — это удобный и надежный способ покупки собственной квартиры. Кстати, ипотечные брокеры помогают оформить ипотечное решение — одобряемость, по данным компании, составляет порядка 80%.

Например, эта однокомнатная квартира на проспекте Строителей — отличный вариант для старта самостоятельной жизни.

Третий способ сэкономить — заранее понимать, какие затраты несет сделка с недвижимостью. Конечно, можно все оформить и самостоятельно — но как правило, это занимает много времени, и зачастую покупка выходит дороже, чем хотелось бы. К тому же, специалист по недвижимости работает в ваших интересах и может организовать переговоры так, чтобы вы получили максимум за минимальные деньги. Например, в этой квартире на Звездова остается в подарок кухонный гарнитур.

И еще один способ экономить — не тратить деньги, время и нервы на вопросы с документами. В Новокузнецке компания «ЭТАЖИ» бесплатно выдает покупателям недвижимости «Гарантийный сертификат».

Он распространяется на 5 самых частых случаев: оспаривание наследниками права собственности Принципала на Объект и/или на Долю; оспаривание физическими лицами законности приватизации Объекта; оспаривание Сделки физическими лицами из-за наличия на момент ее совершения запрета на отчуждение Объекта, не указанного в выписке из ЕГРП на Объект; оспаривание Сделки бывшим супругом/супругой продавца Объекта; оспаривание Сделки лицом, которое обладает преимущественным правом покупки Объекта и/или Доли Объекта

В случае утери прав собственности клиентом компания «ЭТАЖИ» возмещает сумму, которую он потратил на покупку жилья. Скачайте «Положение о гарантийных обязательствах» с сайта etagi.com и убедитесь в прозрачности и безопасности сделки с недвижимостью.

Выбирайте безопасные сделки и защитите себя от рисков при покупке недвижимости вместе с компанией «ЭТАЖИ». И помните: «ЭТАЖИ», Федеральная риелторская компания в Новокузнецке — это красный логотип и сайт etagi.com.

Федеральная риелторская компания «ЭТАЖИ» в Новокузнецке: Ермакова, 9а, 1 этаж

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