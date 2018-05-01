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Мэр Новокузнецка: Решение исключить «Металлург» — плевок на весь российский хоккей

18 мая 07:10
1822
Автор:
Ольга Светлая
Источник:
ВашГород.ру
Источник фото:
vk.com

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов возмутился возможным исключением ХК «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, этот вопрос был поднят ещё в начале апреля. Во многих СМИ появилась информация, что новокузнецкий «Металлург» и ряд других команд могут не принять участия в следующем сезоне. Одной из причин назывались финансовые трудности клубов.

На днях руководитель КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что число участников, вероятно, сократится. В интервью сайту лиги он также затронул тему проблемных команд, которые из года в год переходят с долгами, что сказывается на имидже лиги.

Сергей Кузнецов высказал своё мнение по этому поводу.

Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий «Металлург» должен покинуть состав КХЛ. Мне непонятна позиция функционеров Лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея. Это плевок не только в многотысячную армию болельщиков «Металлурга», но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея. Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира. Я обращаюсь к новокузнечанам, ко всем любителям хоккея в стране подняться всем миром против решения Лиги. Вместе мы можем изменить судьбу новокузнецкого хоккея! — цитирует SU слова главы Новокузнецка.

Сергей Кузнецов призвал горожан поддержать ХК «Металлург», приняв участие в онлайн-флешмобе. Для этого нужно опубликовать на своих страницах во «ВКонтакте» фотографии любимых спортсменов, эпизодов игры, себя на стадионе и так далее с хештегами #кузняэтокхл и #кузняживи.

Ранее губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявлял, что «Металлург» должен остаться в КХЛ. Этот вопрос он поднял на рабочем совещании в обладминистрации. Аман Тулеев поручил своим заместителям подготовить необходимые письма в адрес председателя правления — президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, чтобы не допустить исключения «Металлурга» из состава лиги.

Главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и начальнику департамента молодёжной политики и спорта Антону Пятовскому губернатор дал задание привести в соответствие с необходимыми требованиями и регламентами КХЛ Дворец спорта кузнецких металлургов — домашнюю арену, где тренируются и проводят матчи основной состав клуба «Металлург» и «Кузнецкие медведи».

Комментарии 18
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Ф
21 8
Да уж... Че то Кузнецов не сказал кем клуб был доволен до такого состояния?
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123
28 4
Да уж... Че то Кузнецов не сказал кем клуб был доволен до такого состояния?
не им одним был доведен до такого состояния (семейство забыли?)
да и возмущаться начал, потому что кормушку могут убрать
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1
14 10
Зачем в кузне хоккей? Тут углекопы нужны.
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Илья
17 12
Металлург всегда проигрывал в первых же играх, чо толку с него!!! только расстраиваться (((
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2
9 4
Зачем в кузне хоккей? Тут углекопы нужны.
Ага..И,ещё-рудари и алюминщики..))))
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кузя
12 5
ща начнут денег просить у граждан
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1
9 4
какой страшный хомячок этот сергей николаевич
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Сергей
15 9
Что вы все ноете. Поддержать надо команду. Со стороны на себя посмотрите. Когда реально чтото зависит от вас вы можете только критиковать,, напоминает того домохозяина из "нашей раши" (Светлаков). Наверно действительно мы недостойны команды в КХЛ.
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Кузня
5 5
Что вы все ноете. Поддержать надо команду. Со стороны на себя посмотрите. Когда реально чтото зависит от вас вы можете только критиковать,, напоминает того домохозяина из "нашей раши" (Светлаков). Наверно действительно мы недостойны команды в КХЛ.
А ведь он прав. Надо каждому из нас чтото делать.
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Макс
3 4
Люди уже действуют! Вон сегодня на остановках наклейки наклеили #кузняэтокхл
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хожу-брожу
9 2
Что вы все ноете. Поддержать надо команду. Со стороны на себя посмотрите. Когда реально чтото зависит от вас вы можете только критиковать,, напоминает того домохозяина из "нашей раши" (Светлаков). Наверно действительно мы недостойны команды в КХЛ.
если решение принято, никакие хештеги уже не помогут, а кузнецов видимо думает что у нас память плохая, именно он полгода назад призывал отправить металлург в низшую лигу, а на высвободившиеся деньги якобы открыть детские клубы, а теперь решил пропиариться на закрытии, зная что ничего уже не изменить.
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Сан Саныч 4405
10 2
Страна идет ко дну и это ожидаемо, скажите где достижения России последних лет?
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z
10 3
Главный виноватый, возмутился ... сейчас как обычно будет делать вид, что типа не причем. Но мы знаем, что тулиивцы убили хоккей в нвкз, а сэргей самый самый из них.
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кузя
4 4
Что вы все ноете. Поддержать надо команду. Со стороны на себя посмотрите. Когда реально чтото зависит от вас вы можете только критиковать,, напоминает того домохозяина из "нашей раши" (Светлаков). Наверно действительно мы недостойны команды в КХЛ.
от меня зависит только благосостояние моей семьи, но не металлурга, пусть ищут спонсоров, но не просят денег у людей. только в 2003-2004 гг. евраз их спонсировал, только с кмк уходило на них 30 лямов в месяц (в год 360 лямов), лучше работягам пусть отдают деньги.
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ха-ха
3 2
Смешно читать такие комментарии мэра города. Лучше бы просто промолчал. Про футбол тоже помнится болтовни много было и что там теперь любительская лига...
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бортовой самописец
0 0
АМГТЛ и хоккей , да и спорт вообще вещи не совместимые.
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ААА
0 0
Ага, сами же похоронили хоккей в области, а теперь на лигу спирают. Область, где куча разрезов, шахт и металлургия, не может содержать одну хоккейную команду в КХЛ, смешно!!!!!!
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ААА
0 0
не им одним был доведен до такого состояния (семейство забыли?)
да и возмущаться начал, потому что кормушку могут убрать
100лямов то так аудиторы и не нашли)))) Хоть ЕВРАЗ и не очень, как спонсор, но он свои обещания по баблу держит, а вот мэрия......это отдельная история!
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