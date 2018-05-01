Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов возмутился возможным исключением ХК «Металлург» из Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, этот вопрос был поднят ещё в начале апреля. Во многих СМИ появилась информация, что новокузнецкий «Металлург» и ряд других команд могут не принять участия в следующем сезоне. Одной из причин назывались финансовые трудности клубов.

На днях руководитель КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что число участников, вероятно, сократится. В интервью сайту лиги он также затронул тему проблемных команд, которые из года в год переходят с долгами, что сказывается на имидже лиги.

Сергей Кузнецов высказал своё мнение по этому поводу.

Я с возмущением читаю новости о том, что новокузнецкий «Металлург» должен покинуть состав КХЛ. Мне непонятна позиция функционеров Лиги, которые таким решением могут перечеркнуть 67-летнюю историю новокузнецкого хоккея. Это плевок не только в многотысячную армию болельщиков «Металлурга», но и в весь российский хоккей. Своим решением вы просто хороните спорт в городе, который является базовым для российского хоккея. Я напоминаю руководству КХЛ, что сегодня честь Родины на чемпионате мира по хоккею защищают игроки сборной, воспитанные новокузнецкой хоккейной школой, наши хоккеисты играют за лучшие клубы мира. Я обращаюсь к новокузнечанам, ко всем любителям хоккея в стране подняться всем миром против решения Лиги. Вместе мы можем изменить судьбу новокузнецкого хоккея! — цитирует SU слова главы Новокузнецка.

Сергей Кузнецов призвал горожан поддержать ХК «Металлург», приняв участие в онлайн-флешмобе. Для этого нужно опубликовать на своих страницах во «ВКонтакте» фотографии любимых спортсменов, эпизодов игры, себя на стадионе и так далее с хештегами #кузняэтокхл и #кузняживи.

Ранее губернатор Кузбасса Аман Тулеев заявлял, что «Металлург» должен остаться в КХЛ. Этот вопрос он поднял на рабочем совещании в обладминистрации. Аман Тулеев поручил своим заместителям подготовить необходимые письма в адрес председателя правления — президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, чтобы не допустить исключения «Металлурга» из состава лиги.

Главе Новокузнецка Сергею Кузнецову и начальнику департамента молодёжной политики и спорта Антону Пятовскому губернатор дал задание привести в соответствие с необходимыми требованиями и регламентами КХЛ Дворец спорта кузнецких металлургов — домашнюю арену, где тренируются и проводят матчи основной состав клуба «Металлург» и «Кузнецкие медведи».